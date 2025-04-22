Животные были не первой сложной жизнью на Земле: кто-то жил до них на 1,5 млрд лет раньше

На протяжении первых трех миллиардов лет существования Земли ее океаны были переполнены одноклеточными микробами. Простейшей жизни не хватало фосфора, чтобы развиться.

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Об этом пишет Earth.com.

Жизни не хватало фосфора – питательного вещества, которое необходимо клеткам для сборки ДНК, стабильности мембраны и обмена энергией АТФ. Последняя является основным источником энергии для клеток в частности и организма в целом.

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В то время в реки попадало очень маленькое количество фосфора, удерживая жизнь на Земле в крошечных размерах. Доказательства такого длительного голода были найдены в древних аргиллитах (разновидность сланцевой глины, — ред.), которых содержание минералов фосфата очень маленькое.

Когда же уровень фосфора наконец-то вырос, жизнь получила необходимые ей стооительные блоки, чтобы создавать более крупные и сложные конструкции. Впервые это произошло около 2,1 млрд лет назад, когда континентальные блоки Конго и Сан-Франциско. Такое столкновение сжало разломы, взбудоражило магму и пробудило подводные вулканы в мелком внутреннем море, которое в наше время известно как Франсвильский суббассейн.

Проснувшиеся вулканы начали добавлять богатые фосфором жидкости прямо в воду и отгородили бассейн от океана. В такой замкнутой лагуне цианобактерии начали процветать, выделяя кислород и закапывая углерод. Цветение многократно увеличило местные энергетические запасы, что создало условия для появления более крупной жизни и кооперативных клеточных скоплений, а не одиноких бактерий.

Сланец из этого бассейна содержит отпечатки в форме кругов, лент и листьев длиной до 15 сантиметров, что можно считать гигантскими размерами для того времени. Данные намекают именно на биологический рост, а не на минеральные отложения странных форм. Более того, странные окаменелости появляются в тех же осадочных слоях, которые связаны с фосфорным пиком.

Если найденные формы действительно являлись многоклеточной жизнью, то это отодвигает появление сложных организмов на 1,5 млрд лет назад.

Из этого выходит, что известные нам животные не были первыми крупными организмами на Земле. Более ранние прототипы жизни появились, когда питательные вещества заполнили бассейны питательными веществами.

В новом исследовании под руководством геобиолога Кардиффского университета Эрнеста Чи Фру удалось объединить химию горных пород сс картированием ископаемых.

"Считается, что наличие фосфора в окружающей среде является ключевым компонентом в эволюции жизни на Земле, особенно при переходе от простых одноклеточных организмов к сложным организмам, таким как животные и растения. Мы уже знаем, что увеличение концентрации фосфора в морской воде и кислорода связано с эпизодом биологической эволюции около 635 миллионов лет назад. Наше исследование добавляет еще один, гораздо более ранний эпизод в летопись, 2,1 миллиарда лет назад", — подытожил автор исследования.

Напомним, названы разрушительные силы, породившие сложную жизнь на Земле. Исследователи считают, что огромные и сокрушительные реки льда в конечном итоге дали толчок развитию сложной жизни на планете.