Тварини були не першим складним життям на Землі: хтось жив до них на 1,5 млрд років раніше
Протягом перших трьох мільярдів років існування Землі її океани були переповнені одноклітинними мікробами. Найпростішому життю не вистачало фосфору, щоб розвинутися.
Про це пише Earth.com.
Життю не вистачало фосфору — поживної речовини, яка необхідна клітинам для складання ДНК, стабільності мембрани та обміну енергією АТФ. Остання є основним джерелом енергії для клітин зокрема й організму загалом.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
У той час у річки потрапляла дуже маленька кількість фосфору, утримуючи життя на Землі в крихітних розмірах. Докази такого тривалого голоду були знайдені в стародавніх аргілітах (різновид сланцевої глини, — ред.), в яких вміст мінералів фосфату дуже маленький.
Коли ж рівень фосфору нарешті виріс, життя отримало необхідні йому будівельні блоки, щоб створювати більші та складніші конструкції. Уперше це сталося близько 2,1 млрд років тому, коли континентальні блоки Конго і Сан-Франциско зійшлися. Таке зіткнення стиснуло розломи, розбурхало магму і пробудило підводні вулкани в мілкому внутрішньому морі, яке в наш час відоме як Франсвільський суббасейн.
Вулкани, що прокинулися, почали додавати багаті фосфором рідини прямо у воду і відгородили басейн від океану. У такій замкнутій лагуні ціанобактерії почали процвітати, виділяючи кисень і закопуючи вуглець. Цвітіння багаторазово збільшило місцеві енергетичні запаси, що створило умови для появи більшого життя і кооперативних клітинних скупчень, а не самотніх бактерій.
Сланець із цього басейну містить відбитки у формі кіл, стрічок і листя довжиною до 15 сантиметрів, що можна вважати гігантськими розмірами для того часу. Дані натякають саме на біологічний ріст, а не на мінеральні відкладення дивних форм. Ба більше, дивні скам'янілості з'являються в тих самих осадових шарах, які пов'язані з фосфорним піком.
Якщо знайдені форми дійсно були багатоклітинним життям, то це відсуває появу складних організмів на 1,5 млрд років тому.
З цього виходить, що відомі нам тварини не були першими великими організмами на Землі. Більш ранні прототипи життя з'явилися, коли поживні речовини заповнили басейни поживними речовинами.
У новому дослідженні під керівництвом геобіолога Кардіффського університету Ернеста Чі Фру вдалося об'єднати хімію гірських порід з картуванням копалин.
"Вважається, що наявність фосфору в навколишньому середовищі є ключовим компонентом в еволюції життя на Землі, особливо під час переходу від простих одноклітинних організмів до складних організмів, таких як тварини та рослини. Ми вже знаємо, що збільшення концентрації фосфору в морській воді та кисню пов'язане з епізодом біологічної еволюції близько 635 мільйонів років тому. Наше дослідження додає ще один, набагато більш ранній епізод у літопис, 2,1 мільярда років тому", — підсумував автор дослідження.
Нагадаємо, названо руйнівні сили, що породили складне життя на Землі. Дослідники вважають, що величезні й нищівні річки льоду в кінцевому підсумку дали поштовх розвитку складного життя на планеті.