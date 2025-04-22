Тварини були не першим складним життям на Землі: хтось жив до них на 1,5 млрд років раніше

Протягом перших трьох мільярдів років існування Землі її океани були переповнені одноклітинними мікробами. Найпростішому життю не вистачало фосфору, щоб розвинутися.

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Про це пише Earth.com.

Життю не вистачало фосфору — поживної речовини, яка необхідна клітинам для складання ДНК, стабільності мембрани та обміну енергією АТФ. Остання є основним джерелом енергії для клітин зокрема й організму загалом.

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У той час у річки потрапляла дуже маленька кількість фосфору, утримуючи життя на Землі в крихітних розмірах. Докази такого тривалого голоду були знайдені в стародавніх аргілітах (різновид сланцевої глини, — ред.), в яких вміст мінералів фосфату дуже маленький.

Коли ж рівень фосфору нарешті виріс, життя отримало необхідні йому будівельні блоки, щоб створювати більші та складніші конструкції. Уперше це сталося близько 2,1 млрд років тому, коли континентальні блоки Конго і Сан-Франциско зійшлися. Таке зіткнення стиснуло розломи, розбурхало магму і пробудило підводні вулкани в мілкому внутрішньому морі, яке в наш час відоме як Франсвільський суббасейн.

Вулкани, що прокинулися, почали додавати багаті фосфором рідини прямо у воду і відгородили басейн від океану. У такій замкнутій лагуні ціанобактерії почали процвітати, виділяючи кисень і закопуючи вуглець. Цвітіння багаторазово збільшило місцеві енергетичні запаси, що створило умови для появи більшого життя і кооперативних клітинних скупчень, а не самотніх бактерій.

Сланець із цього басейну містить відбитки у формі кіл, стрічок і листя довжиною до 15 сантиметрів, що можна вважати гігантськими розмірами для того часу. Дані натякають саме на біологічний ріст, а не на мінеральні відкладення дивних форм. Ба більше, дивні скам'янілості з'являються в тих самих осадових шарах, які пов'язані з фосфорним піком.

Якщо знайдені форми дійсно були багатоклітинним життям, то це відсуває появу складних організмів на 1,5 млрд років тому.

З цього виходить, що відомі нам тварини не були першими великими організмами на Землі. Більш ранні прототипи життя з'явилися, коли поживні речовини заповнили басейни поживними речовинами.

У новому дослідженні під керівництвом геобіолога Кардіффського університету Ернеста Чі Фру вдалося об'єднати хімію гірських порід з картуванням копалин.

"Вважається, що наявність фосфору в навколишньому середовищі є ключовим компонентом в еволюції життя на Землі, особливо під час переходу від простих одноклітинних організмів до складних організмів, таких як тварини та рослини. Ми вже знаємо, що збільшення концентрації фосфору в морській воді та кисню пов'язане з епізодом біологічної еволюції близько 635 мільйонів років тому. Наше дослідження додає ще один, набагато більш ранній епізод у літопис, 2,1 мільярда років тому", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, названо руйнівні сили, що породили складне життя на Землі. Дослідники вважають, що величезні й нищівні річки льоду в кінцевому підсумку дали поштовх розвитку складного життя на планеті.