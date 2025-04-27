Более 450 ядерных взрывов: где находится самое радиоактивное место на Земле (фото)

Это был основной полигон для испытаний ядерного оружия в бывшем СССР, и его радиоактивное наследие все еще присутствует сегодня.

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Об этом пишет IFLScience.

В северо-восточной части Казахстана находится озеро, которое является настоящим свидетельством наследия Холодной войны. Озеро Чаган расположено недалеко от города Семей, который ранее назывался Семипалатинск. Для случайного наблюдателя озеро может показаться ничем не примечательным, но его другое название дает лучшее представление о его истинном значении: Атомное озеро.

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В 1965 году в СССР провели испытание термоядерной бомбы и в результате взрыва образовался кратер глубиной 100 метров и шириной 400 метров там, где сегодня находится озеро. Сам взрыв был лишь одним из сотен других, которые провели за 40 лет на окружающей территории, которая служила основным ядерным полигоном Советского Союза.

Первая ядерная бомба в СССР была взорвана на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне 29 августа 1949 года. Это бомба была не только важным технологическим достижением для СССР, но и ознаменовала истинное начало гонки ядерных вооружений в период Холодной войны. Таким образом Советский союз разрушил монополию США на ядреное оружие. В течение следующих 40 лет СССР провел 456 испытаний ядерных и термоядерных бомб в Семипалатинске, 116 из которых прошли над землей, а 340 — под землей.

Одной из причин, по которой Семипалатинск был таким привлекательным местом для ядерных испытаний, была его изолированность и легкость, с которой его можно было закрыть от гражданского населения. Но это не означало, что эта территория была полностью необитаема. На окраинах полигона находилось несколько деревень, а в городе Семей, который находился всего в 150 километрах от ядерного полигона проживало более 1 миллиона человек. Таким образом, эти люди все еще подвергались риску влияния радиоактивного материала, выброшенного в атмосферу, образовавшегося в результате наземных испытаний.

В настоящее время озеро Чаган является важной частью бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и служит опасным напоминанием о мощи ядерных взрывов Фото: IFLS

Впоследствии население в целом подверглось воздействию опасных радиоактивных материалов как через контакт с радиоактивными частицами в воздухе, так и через употребление зараженной пищи. С конца 80-х годов прошлого века различные исследования изучали потенциальные последствия этого воздействия для людей, живущих в этом районе. В настоящее время имеется много наборов данных, которые в совокупности указывают на то, что ядерные испытания существенно повлияли на риск возникновения различных хронических заболеваний у окружающего населения, включая рак, заболевания щитовидной железы, иммунологические расстройства и врожденные пороки развития.

Советские ученые провели оценку воздействия радиации в 1958 году и уже тогда они сообщили, что у 22% обследуемых людей были симптомы, связанные с хронической лучевой болезнью.

СССР провел последнее испытание ядерной бомбы в Семипалатинске в 1989 году, и объект был окончательно закрыт после распада Советского Союза и объявления Казахстаном своей независимости. С тех пор испытательный полигон стал важным символом опасностей, связанных с ядерными технологиями, и их воздействия на здоровье и окружающую среду. Исследования людей, живущих в этом районе, продолжаются, особенно потому, что ученые стремятся не только понять долгосрочные последствия влияния радиации для людей, но и то, как она может повлиять на будущие поколения.

Что касается наследия бывшего СССР, то как уже писал Фокус, давно неработающий космический аппарат весом 500 кг в ближайшие недели должен упасть на нашу планету. Этот советский посадочный модуль находится на орбите с 1972 года и теперь он неконтролируемо войдет в атмосферу нашей планеты. Ученые выяснили, где он может упасть.

Также Фокус писал о том, физики впервые в истории создали бомбу черной дыры в лаборатории. К счастью, созданная бомба черной дыры, представляет собой лишь модель, сделанную из вращающегося цилиндра и магнитных катушек. Изучение этой бомбы может помочь физикам лучше понять настоящие черные дыры.