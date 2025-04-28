Доисторический ужас превратят в сумочки и куртки: что придумали ученые

В мире будет создана первая кожа тираннозавра, которую вырастят в лаборатории на основе доисторического ДНК. Сумочки и куртки из кожи вымерших динозавров уже совсем близко.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Группа ученых объединила геномную инженерию и передовую тканевую инженерию, что начать производство экологически чистых материалов из доисторических видов. Новый проект, по большей части, основан на фрагменте коллагена из окаменелости тираннозавра, который был найден в 1988 году в Монтане.

На момент его открытия, это был самый полный образец, который даже содержал белки крови. Именно этот фрагмент будет использован для создания полноразмерной последовательности коллагена тираннозавра.

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Как только авторы проекта убедятся в том, что воссозданный образец похож на последовательность коллагена T.Rex, они включат его в выращенные в лаборатории клетки кожи. Ученые говорят, что создадут плотную сеть коллагена, который будет похож на средний слой кожи тираннозавра.

Кожа T.Rex будет разработана в лаборатории в Ньюкасле при сотрудничестве между The Organoid Company, Lab-Grown Leather Ltd и креативным агентством VML.

“Это пример того, как мы можем использовать передовые методы генной инженерии и белковой инженерии для создания совершенно новых материалов. Реконструируя и оптимизируя древние белковые последовательности, мы можем разработать кожу T.Rex, биоматериал, вдохновленный доисторической биологией, и клонировать его в специально разработанную линию клеток”, - говорит генеральный директор The Organoid Company Томас Митчелл.

Команда ученых говорит, что экологические и этические результаты их проекта будут колоссальными. Дело в том, что традиционное производство кожи, помимо жестокого обращения с животными, связано с масштабной вырубкой лесов. Также во время дубления кожи используется ряд вредных химических веществ, таких как хром, который загрязняет окружающую среду.

Новая же технология, которая воссоздаст кожу тираннозавра, может сократить влияние на окружающую среду, устраняя также проблемы с жестоким обращением с животными.

Сперва производство будет сосредоточено на аксессуарах. Проект надеется производить роскошные сумки из кожи тираннозавров уже к концу 2025 года.

Если же все пойдет по плану, то производство может быть расширено до создания продуктов за пределами моды, таких как автомобильная промышленность.

Напомним, ученые назвали максимально возможный размер тираннозавров. Тираннозавр рекс уже давно обрел свою популярность в нашей культуре, став лицом динозавров и был изучен учеными вдоль и поперек. По крайней мере они считали так, до недавнего исследования, открывшего чудовищные габариты ящера.