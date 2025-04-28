Доісторичний жах перетворять на сумочки та куртки: що придумали вчені

У світі буде створено першу шкіру тиранозавра, яку виростять у лабораторії на основі доісторичного ДНК. Сумочки та куртки зі шкіри вимерлих динозаврів уже зовсім близько.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Група вчених об'єднала геномну інженерію і передову тканинну інженерію, щоб почати виробництво екологічно чистих матеріалів з доісторичних видів. Новий проєкт, здебільшого, заснований на фрагменті колагену зі скам'янілості тиранозавра, який був знайдений 1988 року в Монтані.

На момент його відкриття, це був найповніший зразок, який навіть містив білки крові. Саме цей фрагмент буде використаний для створення повнорозмірної послідовності колагену тиранозавра.

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Щойно автори проєкту переконаються в тому, що відтворений зразок схожий на послідовність колагену T.Rex, вони включать його у вирощені в лабораторії клітини шкіри. Вчені кажуть, що створять щільну мережу колагену, який буде схожий на середній шар шкіри тиранозавра.

Шкіра T.Rex буде розроблена в лабораторії в Ньюкаслі за співпраці між The Organoid Company, Lab-Grown Leather Ltd і креативним агентством VML.

"Це приклад того, як ми можемо використовувати передові методи генної інженерії та білкової інженерії для створення абсолютно нових матеріалів. Реконструюючи й оптимізуючи стародавні білкові послідовності, ми можемо розробити шкіру T. Rex, біоматеріал, натхненний доісторичною біологією, і клонувати його в спеціально розроблену лінію клітин", — говорить генеральний директор The Organoid Company Томас Мітчелл.

Команда вчених каже, що екологічні та етичні результати їхнього проєкту будуть колосальними. Річ у тім, що традиційне виробництво шкіри, крім жорстокого поводження з тваринами, пов'язане з масштабним вирубуванням лісів. Також під час дублення шкіри використовується низка шкідливих хімічних речовин, як-от хром, що забруднює навколишнє середовище.

Нова ж технологія, яка відтворить шкіру тиранозавра, може скоротити вплив на навколишнє середовище, усуваючи також проблеми з жорстоким поводженням із тваринами.

Спершу виробництво буде зосереджено на аксесуарах. Проєкт сподівається виробляти розкішні сумки зі шкіри тиранозаврів уже до кінця 2025 року.

Якщо ж усе піде за планом, то виробництво може бути розширено до створення продуктів за межами моди, таких як автомобільна промисловість.

Нагадаємо, вчені назвали максимально можливий розмір тиранозаврів. Тиранозавр рекс уже давно здобув свою популярність у нашій культурі, ставши обличчям динозаврів, і був вивчений вченими вздовж і впоперек. Принаймні вони вважали так, до недавнього дослідження, яке відкрило жахливі габарити ящера.