На обелиске из Древнего Египта нашли тайную надпись: он 180 лет простоял на площади в Париже

Около 180 лет назад на площади Согласия в Париже был установлен 3300-летний египетский обелиск, который подарил Франции вице-король Египта. Недавно на этом обелиске была найдена спрятанная надпись, которая оставалась незамеченной до сих пор.

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Об этом пишет IFLScience.

Неожиданное открытие сделал египтолог и специалист по иероглифической криптологии из Католического университета Парижа Жан-Гийом Олетта-Пеллетье. Он обнаружил незадокументированную надпись, когда обелиск находился на реконструкции.

Дело в том, что во время реконструкции вокруг обелиска были выстроены строительные леса, что дало возможность рассмотреть самые высокие части объекта. Именно там эксперт нашел надпись, расположенную рядом с пирамидальным наконечником обелиска. Олетт-Пеллетье увидел, что часть иероглифов можно прочитать горизонтально, что позволило идентифицировать ранее неизвестные надписи.

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Тайное послание было скрыто внутри иероглифов на памятнике. Такую форму иероглифической криптографии сегодня нелегко читать. Возможно, только около шести ученых, включая самого Олетт-Пеллетье, могут это сделать. Эксперт объяснил, что иероглифы были созданы для “прочтения в 3D”.

Для того, чтобы понять смысл надписи, необходимо разобраться в том, какая была история у обелиска. До того, как его привезли в Париж, этот памятник был одним из двух, стоявших снаружи Луксорского храма в Верхнем Египте.

Оба столба были построены около 13 века до н. э., во времена правления Рамзеса II. Обелиск из Парижа был повернут надписями к реке Нил, по которой путешествовала знать. Именно под этим углом и видно секретное послание.

“Для того, чтобы прочесть зашифрованную надпись вам нужно было оказаться прямо посреди Нила. Эта надпись предназначалась только для знати, прибывающей на лодках в храм Луксора во время ежегодного праздника Опет, отмечающего возвращение жизненных сил бога Амона”, - говорит эксперт.

В самом же послании превозносился Рамзес II и его божественная сила. Также послание призывало людей делать подношения, чтобы умилостивить богов. Таким образом, по сути, это была пропаганда, помогающая легитимировать притязания фараона на власть и его божественность.

Напомним, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.