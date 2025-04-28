На обеліску зі Стародавнього Єгипту знайшли таємний напис: він 180 років простояв на площі в Парижі

Близько 180 років тому на площі Згоди в Парижі було встановлено 3300-річний єгипетський обеліск, який подарував Франції віце-король Єгипту. Нещодавно на цьому обеліску було знайдено захований напис, який залишався непоміченим досі.

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Про це пише IFLScience.

Несподіване відкриття зробив єгиптолог і фахівець з ієрогліфічної криптології з Католицького університету Парижа Жан-Гійом Олетта-Пеллетьє. Він виявив незадокументований напис, коли обеліск перебував на реконструкції.

Річ у тім, що під час реконструкції навколо обеліска було збудовано будівельні риштування, що дало змогу розглянути найвищі частини об'єкта. Саме там експерт знайшов напис, розташований поруч із пірамідальним наконечником обеліска. Олетт-Пеллетьє побачив, що частину ієрогліфів можна прочитати горизонтально, що дало змогу ідентифікувати раніше невідомі написи.

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Таємне послання було приховано всередині ієрогліфів на пам'ятнику. Таку форму ієрогліфічної криптографії сьогодні нелегко читати. Можливо, тільки близько шести вчених, включно з самим Олетт-Пеллетьє, можуть це зробити. Експерт пояснив, що ієрогліфи були створені для "прочитання в 3D".

Для того, щоб зрозуміти сенс напису, необхідно розібратися в тому, яка була історія в обеліска. До того, як його привезли в Париж, цей пам'ятник був одним із двох, що стояли зовні Луксорського храму у Верхньому Єгипті.

Обидва стовпи були побудовані близько 13 століття до н. е., за часів правління Рамзеса II. Обеліск із Парижа був повернутий написами до річки Ніл, якою подорожувала знать. Саме під цим кутом і видно секретне послання.

"Для того, щоб прочитати зашифрований напис, вам потрібно було опинитися просто посеред Нілу. Цей напис призначався тільки для знаті, яка прибувала на човнах до храму Луксора під час щорічного свята Опет, що відзначає повернення життєвих сил бога Амона", — каже експерт.

У самому ж посланні звеличувався Рамзес II і його божественна сила. Також послання закликало людей робити підношення, щоб умилостивити богів. Таким чином, по суті, це була пропаганда, що допомагала легітимізувати домагання фараона на владу і його божественність.

Нагадаємо, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Єгипетські піраміди, що піднімаються з пісків Гізи, свідчать про людську винахідливість та інженерну думку. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.