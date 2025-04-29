Астрономы наконец-то напали на след таинственной Девятой планеты

Поиск загадочной Девятой планеты захватывает астрономов на протяжении многих лет. Похоже, что ученые наконец-то нашли весомую зацепку.

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Терри Лонг Фан и его коллеги опубликовали новое исследование в Cambridge University Press, которое дает новый импульс давним космическим поискам. Команда использовала данные в дальнем инфракрасном диапазоне из обзоров всего неба IRAS и AKARI. В итоге, команда нашла очень перспективного кандидата на роль неуловимой Девятой планеты.

Уже давно астрономы предполагают, что Солнечная система скрывает нечто на орбите за пределами Нептуна. Впервые предположение о существовании Девятой планеты в 2016 году было выдвинуто астрономами Константином Батыгиным и Майком Брауном. Они заметили необычное орбитальное скопление среди нескольких транснептуновых объектов (ТНО). Стало очевидным, что на эти далекие объекты влияет гравитационное притяжение невидимого массивного тела. Предполагается, что этот объект должен быть намного больше Земли, и располагается далеко за орбитой Плутона.

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Ученые провели годы интенсивных поисков с использованием самых мощных телескопов, но Девятая планета так и не была пока найдена.

В последнем исследовании группа астрономов решила применить инновационный подход, использовав 23-летний перерыв между инфракрасными обзорами всего неба IRAS и AKARI. Такое большое временное разделение позволило искать медленно движущиеся объекты, которые дрейфуют приблизительно на 3 угловых минуты в год, чего ожидают от далекой планы с огромной массой. Угловая минута является единицей измерения угла, равной ⁠160⁠ градуса. Поскольку один градус составляет ⁠1360⁠ оборота, или полного оборота, одна угловая минута составляет ⁠121600⁠ оборота.

Также ключевым моментом стало использование AKARI Far-Infrared Monthly Unconfirmed Source List (AKARI-MUSL) – каталога для идентификации слабых, движущихся источников. Исследователи тщательно оценили ожидаемую яркость и движение Девятой планеты на основе моделей, предполагающих массу от 7 до 17 масс Земли и расстояния от 500 до 700 астрономических единиц (а. е.) от Солнца.

Исходя из таких критериев, команда сперва отобрала 13 пар кандидатов. После последующего отбора, включая визуальный осмотр исходных изображений, они сузили список до одного особенно сильного кандидата.

Этот кандидат продемонстрировал все ожидаемые отличительные черты: источники IRAS и AKARI показали угловое разделение между 42 и 69,6 угловых минут, без повторных обнаружений в том же положении в течение двух эпох. Карты AKARI подтвердили соответствие объекта медленно движущемуся телу, который появлялся только в ожидаемые временные рамки.

Но ученые не спешат объявлять о том, что нашли Девятую планету. Исследователи говорят, что данных от IRAS и AKARI недостаточно для полного определения орбиты или окончательной идентификации объекта как Девятой планеты. Ученые говорят, что понадобятся наблюдения с помощью камеры DECam – мощного инструмента, который может обнаруживать движущиеся объекты в течение часа после экспозиции.

Напомним, ученые считают, что осталось только одно место, где скорее всего, находится загадочная Девятая планета. Ученые сузили возможные места расположения Девятой планеты и предложили место, где она находится.