Астрономи нарешті напали на слід таємничої Дев'ятої планети

Пошук загадкової Дев'ятої планети захоплює астрономів протягом багатьох років. Схоже, що вчені нарешті знайшли вагому зачіпку.

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Террі Лонг Фан і його колеги опублікували нове дослідження в Cambridge University Press, яке дає новий імпульс давнім космічним пошукам. Команда використовувала дані в дальньому інфрачервоному діапазоні з оглядів усього неба IRAS і AKARI. У підсумку, команда знайшла дуже перспективного кандидата на роль невловимої Дев'ятої планети.

Уже давно астрономи припускають, що Сонячна система приховує щось на орбіті за межами Нептуна. Уперше припущення про існування Дев'ятої планети у 2016 році було висунуто астрономами Костянтином Батигіним і Майком Брауном. Вони помітили незвичайне орбітальне скупчення серед кількох транснептунових об'єктів (ТНО). Стало очевидним, що на ці далекі об'єкти впливає гравітаційне тяжіння невидимого масивного тіла. Передбачається, що цей об'єкт має бути набагато більшим за Землю, і розташовується далеко за орбітою Плутона.

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Вчені провели роки інтенсивних пошуків з використанням найпотужніших телескопів, але Дев'ята планета так і не була поки що знайдена.

В останньому дослідженні група астрономів вирішила застосувати інноваційний підхід, використавши 23-річну перерву між інфрачервоними оглядами всього неба IRAS і AKARI. Такий великий часовий поділ дозволив шукати повільно рухомі об'єкти, які дрейфують приблизно на 3 кутові хвилини на рік, чого очікують від далекої планети з величезною масою. Кутова хвилина є одиницею виміру кута, що дорівнює 160 градусам. Оскільки один градус становить 1360 обороту, або повного обороту, одна кутова хвилина становить 121600 обороту.

Також ключовим моментом стало використання AKARI Far-Infrared Monthly Unconfirmed Source List (AKARI-MUSL) — каталогу для ідентифікації слабких, рухомих джерел. Дослідники ретельно оцінили очікувану яскравість і рух Дев'ятої планети на основі моделей, що припускають масу від 7 до 17 мас Землі та відстані від 500 до 700 астрономічних одиниць (а. о.) від Сонця.

Виходячи з таких критеріїв, команда спершу відібрала 13 пар кандидатів. Після подальшого відбору, включно з візуальним оглядом вихідних зображень, вони звузили список до одного особливо сильного кандидата.

Цей кандидат продемонстрував усі очікувані відмінні риси: джерела IRAS і AKARI показали кутовий поділ між 42 і 69,6 кутових хвилин, без повторних виявлень у тому ж положенні протягом двох епох. Карти AKARI підтвердили відповідність об'єкта повільно рухомому тілу, яке з'являлося тільки в очікувані часові рамки.

Але вчені не поспішають оголошувати про те, що знайшли Дев'яту планету. Дослідники кажуть, що даних від IRAS і AKARI недостатньо для повного визначення орбіти або остаточної ідентифікації об'єкта як Дев'ятої планети. Вчені кажуть, що знадобляться спостереження за допомогою камери DECam — потужного інструменту, який може виявляти рухомі об'єкти протягом години після експозиції.

Нагадаємо, вчені вважають, що залишилося тільки одне місце, де найімовірніше, розташована загадкова Дев'ята планета. Науковці звузили можливі місця розташування Дев'ятої планети і запропонували місце, де вона розташована.