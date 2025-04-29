Шампанское и белое вино спасают сердце от внезапной остановки: что выяснили ученые

Употребление шампанского, большего количества фруктов и сохранение стройной фигуры могут снижать риск внезапной остановки сердца. Такие данные были получены в ходе первого в мире исследования подобного рода.

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Об этом пишет The Guardian.

Во всем мире ежегодно миллионы людей умирают в результате внезапной остановки сердца (SCA), когда сердце неожиданно прекращает качать кровь по телу. Такое состояние связано с ненормальным сердечным ритмом, когда электрическая система сердца работает неправильно. Без оказания немедленной медицинской помощи, пациенты умирают.

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Новое исследования обнаружило 56 неклинических факторов риска, которые охватывают физические показатели, психосоциальные факторы, социально-экономический статус и местную среду. Существуют убедительные доказательства того, что устранение этих негативных факторов может предотвратить большое количество смертей.

Среди обнаруженных защитных факторов оказалось более частое употребление шампанского и белого вина, фруктов, контроль веса, артериального давления. Ученые пришли к выводу, что от 40% до 63% случаев внезапной остановки сердца можно было избежать, если обратить внимание на все 56 факторов риска.

“Насколько нам известно, это первое исследование, которое всесторонне изучило связи между неклиническими модифицируемыми факторами риска и заболеваемостью. Мы были удивлены большой долей (40%-63%) случаев SCA, которые можно было бы предотвратить, улучшив неблагоприятные профили”, - говорит соавтор исследования Ренджи Чен из Университета Фудань в Шанхае.

Команда также выяснила, что если устранить наихудшую треть из 56 факторов риска, то можно предотвратить 40% случаев внезапной остановки сердца. Если же устранить наихудшие две трети факторов риска, то этот показатель увеличится до 63%.

“Одним из самых интригующих результатов исследования является кардиопротекторный эффект, который оптимизирует обмен веществ в миокарде, связанный с употреблением шампанского и белого вина. Эти результаты подтверждают идею о том, что преимущества умеренного потребления алкоголя могут быть более сложными, чем предполагалось ранее”, - отмечают исследователи.

Напомним, сердечный приступ дает о себе знать за сутки до его проявления. Ученые научились предугадывать сигналы организма о наступающем смертельном приступе, давая возможность многим избежать скоропостижной кончины, вовремя обратившись за помощью.