Шампанське і біле вино рятують серце від раптової зупинки: що з'ясували вчені

Вживання шампанського, більшої кількості фруктів і збереження стрункої фігури можуть знижувати ризик раптової зупинки серця. Такі дані було отримано під час першого у світі дослідження подібного роду.

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Про це пише The Guardian.

У всьому світі щорічно мільйони людей помирають унаслідок раптової зупинки серця (SCA), коли серце несподівано припиняє качати кров по тілу. Такий стан пов'язаний із ненормальним серцевим ритмом, коли електрична система серця працює неправильно. Без надання негайної медичної допомоги, пацієнти помирають.

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Нове дослідження виявило 56 неклінічних чинників ризику, які охоплюють фізичні показники, психосоціальні фактори, соціально-економічний статус і місцеве середовище. Існують переконливі докази того, що усунення цих негативних факторів може запобігти великій кількості смертей.

Серед виявлених захисних чинників виявилося частіше вживання шампанського і білого вина, фруктів, контроль ваги, артеріального тиску. Учені дійшли висновку, що від 40% до 63% випадків раптової зупинки серця можна було уникнути, якщо звернути увагу на всі 56 факторів ризику.

"Наскільки нам відомо, це перше дослідження, яке всебічно вивчило зв'язки між неклінічними модифікованими факторами ризику і захворюваністю. Ми були здивовані великою часткою (40%-63%) випадків SCA, яким можна було б запобігти, поліпшивши несприятливі профілі", — говорить співавтор дослідження Ренджі Чен з Університету Фудань у Шанхаї.

Команда також з'ясувала, що якщо усунути найгіршу третину з 56 факторів ризику, то можна запобігти 40% випадків раптової зупинки серця. Якщо ж усунути найгірші дві третини факторів ризику, то цей показник збільшиться до 63%.

"Одним із найбільш інтригуючих результатів дослідження є кардіопротекторний ефект, який оптимізує обмін речовин у міокарді, що пов'язаний із вживанням шампанського та білого вина. Ці результати підтверджують ідею про те, що переваги помірного споживання алкоголю можуть бути більш складними, ніж передбачалося раніше", — зазначають дослідники.

Нагадаємо, серцевий напад дає про себе знати за добу до його прояву. Вчені навчилися вгадувати сигнали організму про смертельний напад, що настає, даючи можливість багатьом уникнути раптової смерті, вчасно звернувшись по допомогу.