Ежегодно землетрясения производят до 29 млн тонн "топлива будущего": о чем речь

На Земле землетрясения могут генерировать огромные объемы водорода под поверхностью путем разрушения горных пород, которые после реагируют с молекулами воды. Этот водород может поддерживать жизнь глубоко под землей, а также может стать источником альтернативного топлива для людей.

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Об этом пишет New Scientist.

В последние несколько особенным вниманием пользуются крупные залежи газообразного водорода под землей, который предлагается использовать в качестве чистого топлива. Чаще всего компании сосредотачиваются на так называемом геологическом водороде, который вырабатывается водой, вступающей в реакцию с богатой железом породой, либо расщепляется радиоактивными минералами.

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Николя Лефевр из Университета Гренобль-Альпы и его команда заинтересовались другими механизмами образования водорода, после того как они нашли его высокие концентрации в образцах почвы из Пиренеев. Тогда ученые не могли объяснить его источник.

Команда предположила, что возможно, водород образовался благодаря силикатным минералам, раздавленным во время землетрясений.

“Когда вы разрываете связь силикат-кислород, вы получаете высокореактивную (кварцевую поверхность), которая может взаимодействовать с водой, образуя водород и свободный радикал”, - говорит Лефевр.

Эта реакция запускается всего через несколько секунд после того, как порода растрескивается.

Ранее ученые предполагали, что подобный процесс может происходить в недрах Земли, но никто не подсчитывал, сколько водорода может быть произведено таким образом.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос Лефер и его команда использовали барабанно-шаровую мельницу – устройство для измельчения горных пород. В ней измельчили куски кварца с различным содержанием кремнезема в воде. Затем ученые измерили количество произведенного водорода. Изменяя скорость шаровой мельницы, они могли моделировать, как кварц будет разрушаться во время землетрясений разной магнитуды.

Таким образом исследователи подсчитали, что в любой конкретный год землетрясения магнитудой более 4 баллов в совокупности производят до 29 млн тонн свободного водорода. Авторы исследования подчеркивают, что это максимальная оценка. Но в целом исследование предполагает, что водород от землетрясений может быть таким же крупным источником газа, как и другие процесс в недрах Земли.

Независимо от того, смогут ли люди получить доступ к этому водороду, микробная жизнь глубоко под поверхностью уже использует его в качестве источника энергии. Эти организмы могут питаться водородом, вырабатываемым во время землетрясений.

Напомним, под Францией обнаружили крупнейшее месторождение "топлива будущего". Исследователи полагают, что эта находка поможет миру отказать от использования "грязного ископаемого топлива", вредящего планете.