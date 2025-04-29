Щорічно землетруси виробляють до 29 млн тонн "палива майбутнього": про що йдеться

На Землі землетруси можуть генерувати величезні обсяги водню під поверхнею шляхом руйнування гірських порід, які після реагують з молекулами води. Цей водень може підтримувати життя глибоко під землею, а також може стати джерелом альтернативного палива для людей.

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Про це пише New Scientist.

В останні кілька років особливою увагою користуються великі поклади газоподібного водню під землею, який пропонується використовувати як чисте паливо. Найчастіше компанії зосереджуються на так званому геологічному водні, який виробляється водою, що вступає в реакцію з багатою на залізо породою, або розщеплюється радіоактивними мінералами.

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Ніколя Лефевр з Університету Гренобль-Альпи та його команда зацікавилися іншими механізмами утворення водню, після того як вони знайшли його високі концентрації в зразках ґрунту з Піренеїв. Тоді вчені не могли пояснити його джерело.

Команда припустила, що можливо, водень утворився завдяки силікатним мінералам, розчавленим під час землетрусів.

"Коли ви розриваєте зв'язок силікат-кисень, ви отримуєте високореактивну (кварцову поверхню), яка може взаємодіяти з водою, утворюючи водень і вільний радикал", — каже Лефевр.

Ця реакція запускається всього через кілька секунд після того, як порода розтріскується.

Раніше вчені припускали, що подібний процес може відбуватися в надрах Землі, але ніхто не підраховував, скільки водню може бути вироблено таким чином.

Для того, щоб відповісти на це запитання, Лефер і його команда використовували барабанно-шаровий млин — пристрій для подрібнення гірських порід. У ньому подрібнили шматки кварцу з різним вмістом кремнезему у воді. Потім учені виміряли кількість виробленого водню. Змінюючи швидкість кульового млина, вони могли моделювати, як кварц руйнуватиметься під час землетрусів різної магнітуди.

Таким чином дослідники підрахували, що в будь-який конкретний рік землетруси магнітудою понад 4 бали в сукупності виробляють до 29 млн тонн вільного водню. Автори дослідження підкреслюють, що це максимальна оцінка. Але загалом дослідження припускає, що водень від землетрусів може бути таким же великим джерелом газу, як і інші процеси в надрах Землі.

Незалежно від того, чи зможуть люди отримати доступ до цього водню, мікробне життя глибоко під поверхнею вже використовує його як джерело енергії. Ці організми можуть харчуватися воднем, що виробляється під час землетрусів.

Нагадаємо, під Францією виявили найбільше родовище "палива майбутнього". Дослідники вважають, що ця знахідка допоможе світу відмовитися від використання "брудного викопного палива", що шкодить планеті.