Зомби-вулкан в Боливии проснулся спустя 250 000 лет: "надел сомбреро" и готовится к катастрофе

Утурунку — спящий вулкан в Боливии, который, как считают ученые, готовится к извержению после землетрясений и деформации в форме «сомбреро». Ученые называют его зомби-вулканом, так как последние около четверти миллиарда лет он оставался неподвижным, но теперь назревают изменения.

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Об этом пишет Live Science.

Зомби-вулкан, как показывают наблюдения, грохочет во сне, несмотря на сон, длившийся около 250 000 лет, и теперь ученые считают, что знают, почему это происходит. Известно, что вулкан Утурунку расположен в Андах на юго-западе Боливии и сотни тысяч лет оставался неподвижным, однако в течение нескольких десятилетий он проявляет признаки беспокойства: Утурунку выпускает столбы газа, сотрясаясь от землетрясений и вызывая деформацию окружающей почвы — такая активность вызывает опасения, что вулкан может вскоре извергнуться.

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Впрочем, новое исследование команды из Корнелльского университета указывает на то, что необычная активность зомби-вулкана связана с движением жидкости и газа под горой. Новые данные не только объясняют активность вулкана, но также дают представление о его извержении, создавая методику, которую можно применять для оценки опасности извержения других активных вулканов.

Утурунку — большой спящий вулкан, расположенный на высоте 6008 метров над уровнем моря. Он представляет собой стратовулкан, образованный множеством слоев затвердевшей лавы, вулканического пепла и камней. Извержения стратовулканов часто бывают взрывными, поскольку лава густая, что означает, что она легко задерживает газ.

Из-за постоянной активности Утурунку, которая не заканчивается извержением, вулкан стал известен как "зомби-вулкан". С 1990-х годов спутниковые радары и измерения GPS показали, что земля вокруг Утурунку деформируется по схеме "сомбреро", с центральной областью поднимающейся земли, окруженной просадкой или опусканием. Центральная поднимающаяся земля поднимается уже не менее 50 лет с переменной скоростью до 1 сантиметра в год.

Серро Утурунку (справа) и Серро Сан Антонио (слева) — вулканы над небольшим городком Кетена-Чико на боливийском Альтиплано Фото: University of Oxford

Деформация, наряду с частыми землетрясениями, зарегистрированными в регионе, и выбросами вулканических газов, особенно углекислого газа, выделяемых вулканом, заставили некоторых предположить, что под Утурунку может находиться огромное магматическое тело и зомби-вулкан готовится к извержению.

Данные указывают, что вулкан находится под огромным и глубоким подземным резервуаром магмы, известным как Магматическое тело Альтиплано-Пуна, простирающимся под южной Боливией, северным Чили и северной Аргентиной. Магма из резервуара может выталкиваться вверх и накапливаться вблизи поверхности.

Теперь ученые проанализировали сигналы более 1700 землетрясений, в результате чего им удалось визуализировать то, что происходит под вулканом. Команда также смогла изучить свойства пород на вулкане и вокруг него, чтобы определить, как сейсмические сигналы могут взаимодействовать с землей.

Вместо накопления магмы они обнаружили, что APMB посылает горячие жидкости и газы вверх к поверхности через узкую трубу, похожую на дымоход. Это приводит к тому, что газы, такие как пар и CO2, задерживаются под вершиной, а соленая вода распространяется в трещины вокруг вулкана.

Наблюдаемые деформации грунта и землетрясения вокруг Утурунку можно объяснить тем, что эти жидкости и газы перемещаются под поверхностью, а не быстро поднимающейся снизу магмой, что означает, что вулкан не готов к извержению, как опасались ранее. Это открытие также может помочь исследователям определить, готовы ли к извержению другие вулканы по всему миру.

Ранее Фокус писал о таинственной "шапке" Йеллоустоуна: ученые узнали, что не дает вулкану начать извергаться.