Зомбі-вулкан у Болівії прокинувся через 250 000 років: "одягнув сомбреро" і готується до катастрофи

Утурунку — сплячий вулкан у Болівії, який, як вважають учені, готується до виверження після землетрусів і деформації у формі "сомбреро". Вчені називають його зомбі-вулканом, оскільки останні близько чверті мільярда років він залишався нерухомим, але тепер назрівають зміни.

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Про це пише Live Science.

Зомбі-вулкан, як свідчать спостереження, гуркоче уві сні, попри сон, що тривав близько 250 000 років, і тепер учені вважають, що знають, чому це відбувається. Відомо, що вулкан Утурунку розташований в Андах на південному заході Болівії та сотні тисяч років залишався нерухомим, проте протягом кількох десятиліть він проявляє ознаки занепокоєння: Утурунку випускає стовпи газу, здригаючись від землетрусів та спричиняючи деформацію навколишнього ґрунту — така активність викликає побоювання, що вулкан може незабаром вивергнутися.

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Утім, нове дослідження команди з Корнелльського університету вказує на те, що незвичайна активність зомбі-вулкана пов'язана з рухом рідини й газу під горою. Нові дані не тільки пояснюють активність вулкана, але також дають уявлення про його виверження, створюючи методику, яку можна застосовувати для оцінки небезпеки виверження інших активних вулканів.

Утурунку — великий сплячий вулкан, розташований на висоті 6008 метрів над рівнем моря. Він являє собою стратовулкан, утворений безліччю шарів затверділої лави, вулканічного попелу і каменів. Виверження стратовулканів часто бувають вибуховими, оскільки лава густа, що означає, що вона легко затримує газ.

Через постійну активність Утурунку, яка не закінчується виверженням, вулкан став відомий як "зомбі-вулкан". З 1990-х років супутникові радари та вимірювання GPS показали, що земля навколо Утурунку деформується за схемою "сомбреро", з центральною ділянкою землі, що підіймається, оточеною просіданням або опусканням. Центральна земля, що підіймається вже щонайменше 50 років зі змінною швидкістю до 1 сантиметра на рік.

Серро Утурунку (праворуч) і Серро Сан Антоніо (ліворуч) — вулкани над невеликим містечком Кетена-Чіко на болівійському Альтиплано Фото: University of Oxford

Деформація, поряд із частими землетрусами, зареєстрованими в регіоні, і викидами вулканічних газів, особливо вуглекислого газу, що виділяються вулканом, змусили декого припустити, що під Утурунку може перебувати величезне магматичне тіло і зомбі-вулкан готується до виверження.

Дані вказують, що вулкан перебуває під величезним і глибоким підземним резервуаром магми, відомим як Магматичне тіло Альтіплано-Пуна, що простягається під південною Болівією, північним Чилі та північною Аргентиною. Магма з резервуара може виштовхуватися вгору і накопичуватися поблизу поверхні.

Тепер учені проаналізували сигнали понад 1700 землетрусів, унаслідок чого їм вдалося візуалізувати те, що відбувається під вулканом. Команда також змогла вивчити властивості порід на вулкані та навколо нього, щоб визначити, як сейсмічні сигнали можуть взаємодіяти із землею.

Замість накопичення магми вони виявили, що APMB посилає гарячі рідини й гази вгору до поверхні через вузьку трубу, схожу на димохід. Це призводить до того, що гази, такі як пара і CO2, затримуються під вершиною, а солона вода поширюється в тріщини навколо вулкана.

Спостережувані деформації ґрунту і землетруси навколо Утурунку можна пояснити тим, що ці рідини та гази переміщаються під поверхнею, а не магмою, яка швидко підіймається знизу, що означає, що вулкан не готовий до виверження, як побоювалися раніше. Це відкриття також може допомогти дослідникам визначити, чи готові до виверження інші вулкани по всьому світу.

Раніше Фокус писав про таємничу "шапку" Єлловстоуна: вчені дізналися, що не дає вулкану почати вивергатися.