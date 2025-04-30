Пингвины не умеют летать, но их крылья не бесполезны: крошечная окаменелость раскрывает секрет

Крылья пингвинов могут ошибочно показаться чисто декоративными, однако эти конечности на самом деле играют большую роль в эволюционной истории морских птиц. Теперь крошечная окаменелость ископаемого вида пингвинов заполнила пробел между вымершими и ныне живущими пингвинами.

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Об этом пишет Popular Science.

Ископаемый вид пингвинов Pakudyptes hakataramea жил на современном Южном острове Новой Зеландии около 24 миллионов лет назад и был очень маленьким — примерно такого же размера, как малый голубой пингвин, живущий сегодня. Предполагается, что их рост составлял всего около 23 сантиметров, а вес — около 900 грамм, что делает их одними из самых миниатюрных пингвинов, когда-либо живших на планете.

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В новом исследовании ученые изучили некоторые из костей Pakudyptes hakataramea и обнаружили, что крылья птиц эволюционировали, чтобы помочь им стать быстрыми пловцами. Представители этого вида обладали физическими адаптациями, позволяющими им нырять в воду, несмотря на то, что они были ранним видом пингвинов.

В ходе исследования группа ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии и Музея палеонтологии Асеро в Японии, Научного университета Окаямы и Университета Осаки изучили три кости, найденные в 1987 году:

плечевую кость;

бедренную кость;

локтевую кость.

Команда обнаружила, что Pakudyptes заполняет морфологический пробел между современными и ископаемыми пингвинами, которые в настоящее время вымерли. По словам соавтора исследования, палеонтолога Тацуро Андо, форма костей крыльев сильно различалась, а процесс, в результате которого крылья пингвинов приобрели нынешнюю форму и функцию, оставался неясным. Теперь плечевая и локтевая кости показывают, как эволюционировали крылья пингвинов.

Вверху: Сравнение локтевых суставов Pakudyptes и малого пингвина. Pakudyptes имеет угловатое крыло. Внизу: Реконструированное изображение Pakudyptes, одного из самых маленьких пингвинов Фото: Tatsuya Shinmura/Ashoro Museum of Paleontology

Результаты указывают на то, плечевые суставы крыльев вымерших пингвинов были близки к строению современных пингвинов, а локтевые суставы были очень похожи на суставы более старых типов ископаемых пингвинов. Отметим, что Pakudyptes — первый ископаемый пингвин, когда-либо найденный с такой комбинацией, и это "ключевая" окаменелость для разгадки эволюции крыльев пингвинов.

Команда также проанализировала внутреннюю структуру костей окаменелости и обнаружила, что у Pakudyptes были микроанатомические особенности, которые позволяют предположить, что они могли нырять. Современные пингвины известны тем, что являются исключительными пловцами, а их навыки во многом обусловлены плотными, толстыми костями, которые добавляют им плавучести во время ныряния.

Результаты также показывают, что у Pakudyptes корковый слой кости был достаточно толстым, однако медуллярная полость, содержащая костный мозг, была открытой. К слову, такое строение похоже на то, которое сегодня наблюдается у маленького голубого пингвина, обычно плавающего на мелководье.

Ныряние и плавание Pakudyptes, вероятно, сводятся к отличительному сочетанию его костей. Плечевая и локтевая кости показывают места для прикрепления мышц и связок, которые показывают, как крылья использовались для плавания и передвижения под водой.

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