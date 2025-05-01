Названа настоящая родина футбола, и это не Англия: что выяснили ученые

Эксперт нашел доказательства того, что игра в футбол могла зародиться в Шотландии примерно за 200 лет до того, как англичане начали в нее играть.

Related video

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам историка и спортивного археолога Геда О'Брайена, первое в мире футбольное поле появилось в XVII веке в графстве Кирккадбрайт, которое является одним из исторических графств Шотландии. Если такое открытие подтвердится, то это на десятилетия опережает официальное признание футбола в Англии, и более чем на два столетия создание Футбольной ассоциации (FA).

О'Брайен считает, что его открытие переписывает всю историю этого вида спорта.

Первые подсказки были получены из письма преподобного Сэмюэля Резерфорда, священника Старой церкви Анвоты с 1627 по 1638 год. В письме священник возмущается тем, что увидел своих прихожан, играющих в футбол в субботние дни на близлежащей ферме Моссробин.

Преподобный был противником этой игры, поэтому неоднократно распоряжался выложить линию из камней поперек поля, чтобы его прихожане не смогли играть.

О'Брайен со своей командой отправились на поиски тех самых камней священника, и действительно нашли каменную линию из 14 больших булыжников. Она пересекала поле на месте бывшей фермы Моссробин.

Камни на поле на месте бывшей фермы Моссробин. Фото: BBC

Анализ образцов, взятых под камнями, показал, что булыжники были установлены там примерно в то же время, когда священник написал свое письмо.

“Это подтверждает историю о том, что на поле был установлен барьер. Речь идет не о защите припасов, сельском хозяйстве, или границах земель. Это не было стеной, но временным барьером, чтобы помешать прихожанам играть в футбол”, - говорит археолог Фил Ричардсон из Archaeology Scotland.

Также отмечается, что священнику не нравилась игра, потому как она олицетворяла хаос, пьяных болельщиков и драки. Футбольные фанаты ходили на воскресные матчи, а не на воскресные проповеди в церкви.

История футбола

Принято считать, что современный футбол зародился в 1863 году с группы школьников из Итона и Харроу. Но теперь становится понятным, что шотландцы на протяжении сотен лет регулярно играли в футбол.

На данный момент футбольный клуб “Шеффилд” считается самым старейшим клубов в мире. Создание же Футбольной ассоциации Англии в 1863 году ознаменовало начало формализованных правил. Футбольная ассоциация Шотландии была создана в 1873 году, а к 1872 году Шотландия и Англия сыграли первый в мире официальный международный матч.

Какая спортивная игра считается самой древней

Но футбол далеко не самый древний вид спорта в мире. Как известно, спорт был создан древними греками, которые основали Олимпийские игры в 776 году до н.э.

Существует пять видов спорта, которые считаются самыми древними в мире:

Борьба

Во Франции были найдены наскальные рисунки борцов, которым 15 300 лет. Также картины с этим видом спорта находили по всему миру: с 7000 г. до н. э. в Монголии, с 6000 г. до н. э. в Ливии и в доисторических пещерах Японии. Был найден фрагмент папируса с инструкциями по борьбе, датируемый где-то между 100 и 200 гг. н. э.

Бег

Это был единственный вид спорта, фактически зарегистрированный на первых Олимпийских играх в 776 г. до н. э. В этот вид спорта входило четыре различных вида соревнований по бегу.

Метание копья. Впервые метание копья было включено в Олимпийские игры в 708 году до н. э., но в современные Олимпийские игры оно вошло только в 1906 году.

Поло

Впервые в поло играли императоры во времена Персидской империи в Центральной Азии. Первые документальные свидетельства этого вида спорта датируются 316 годом н. э. Современная игра была разработана в Индии во времена Британской империи, а первый клуб поло был основан в 1833 году.

Хоккей

Игру в хоккей можно проследить еще со времен Древней Греции. Были найдены изображения людей, играющих с изогнутой клюшкой и мячом, датируемые 600 годом до н. э.. Первоначально этот вид спорта назывался «шинти», а впервые слово «хоккей» было использовано в 1363 году Эдуардом III Английским. Когда в 1800-х годах Британская империя вышла на зарубежные территории, она представила миру эту игру и сделала ее невероятно популярной во всем мире.