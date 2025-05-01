Названо справжню батьківщину футболу, і це не Англія: що з'ясували вчені

Експерт знайшов докази того, що гра у футбол могла зародитися в Шотландії приблизно за 200 років до того, як англійці почали в неї грати.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За словами історика та спортивного археолога Геда О'Браєна, перше у світі футбольне поле з'явилося у XVII столітті в графстві Кірккадбрайт, що є одним з історичних графств Шотландії. Якщо таке відкриття підтвердиться, то це на десятиліття випереджає офіційне визнання футболу в Англії, і більш ніж на два століття створення Футбольної асоціації (FA).

О'Браєн вважає, що його відкриття переписує всю історію цього виду спорту.

Перші підказки були отримані з листа преподобного Семюеля Резерфорда, священика Старої церкви Анвоти з 1627 по 1638 рік. У листі священик обурюється тим, що побачив своїх парафіян, які грають у футбол у суботні дні на прилеглій фермі Моссробін.

Преподобний був противником цієї гри, тому неодноразово розпоряджався викласти лінію з каміння впоперек поля, щоб його парафіяни не змогли грати.

О'Браєн зі своєю командою вирушили на пошуки тих самих каменів священика, і справді знайшли кам'яну лінію з 14 великих кругляків. Вона перетинала поле на місці колишньої ферми Моссробін.

Камені на полі на місці колишньої ферми Моссробін. Фото: BBC

Аналіз зразків, узятих під камінням, показав, що кругляки були встановлені там приблизно в той самий час, коли священик написав свого листа.

"Це підтверджує історію про те, що на полі було встановлено бар'єр. Йдеться не про захист припасів, сільське господарство, або кордони земель. Це не було стіною, але тимчасовим бар'єром, щоб завадити парафіянам грати у футбол", — каже археолог Філ Річардсон з Archaeology Scotland.

Також наголошується, що священику не подобалася гра, бо вона уособлювала хаос, п'яних уболівальників і бійки. Футбольні фанати ходили на недільні матчі, а не на недільні проповіді в церкві.

Історія футболу

Заведено вважати, що сучасний футбол зародився 1863 року з групи школярів з Ітона та Харроу. Але тепер стає зрозумілим, що шотландці протягом сотень років регулярно грали у футбол.

На даний момент футбольний клуб "Шеффілд" вважається найстарішим клубом у світі. Створення ж Футбольної асоціації Англії 1863 року ознаменувало початок формалізованих правил. Футбольну асоціацію Шотландії було створено 1873 року, а до 1872 року Шотландія та Англія зіграли перший у світі офіційний міжнародний матч.

Яка спортивна гра вважається найдавнішою

Але футбол далеко не найдавніший вид спорту у світі. Як відомо, спорт був створений стародавніми греками, які заснували Олімпійські ігри в 776 році до н.е.

Існує п'ять видів спорту, які вважаються найдавнішими у світі:

Боротьба

У Франції було знайдено наскельні малюнки борців, яким 15 300 років. Також картини з цим видом спорту знаходили по всьому світу: з 7000 р. до н.е. в Монголії, з 6000 р. до н.е. в Лівії та в доісторичних печерах Японії. Було знайдено фрагмент папірусу з інструкціями з боротьби, датований десь між 100 і 200 рр. н. е.

Біг

Це був єдиний вид спорту, фактично зареєстрований на перших Олімпійських іграх у 776 р. до н. е. До цього виду спорту входило чотири різні види змагань з бігу.

Метання списа. Уперше метання списа було включено до Олімпійських ігор 708 року до н. е., але до сучасних Олімпійських ігор воно увійшло тільки 1906 року.

Поло

Уперше в поло грали імператори за часів Перської імперії в Центральній Азії. Перші документальні свідчення цього виду спорту датуються 316 роком н. е. Сучасна гра була розроблена в Індії за часів Британської імперії, а перший клуб поло було засновано 1833 року.

Хокей

Гру в хокей можна простежити ще з часів Стародавньої Греції. Були знайдені зображення людей, що грають із зігнутою ключкою і м'ячем, датовані 600 роком до н. е.. Спочатку цей вид спорту називався "шинті", а вперше слово "хокей" було використано 1363 року Едуардом III Англійським. Коли в 1800-х роках Британська імперія вийшла на зарубіжні території, вона представила світові цю гру і зробила її неймовірно популярною в усьому світі.