На Земле все еще есть дерево, которое жевали ископаемые динозавры: где оно находится (фото)

Наша планета является домом для невероятного количества жизни и некоторые экземпляры заслуживают особого внимания. Например, на Земле все еще существует древнее хвойное дерево, процветающее еще во времена динозавров, но теперь оно находится под угрозой исчезновения.

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Об этом пишет IFLcience.

Когда речь идет о живых ископаемых, большинство из нас, вероятно, вспомнят о крокодилах, аллигаторах, акулах и других первобытных существах, которые бродили по Земле миллионы лет назад и продолжают бродить до сих пор. Но что насчет деревьев?

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Живые ископаемые на Земле

На планете есть одно дерево, также известное как "дерево динозавров", которое раньше грызли высшие хищники юрского периода. Долгое время это хвойное дерево считалось вымершим, однако в 1994 году оно было случайно открыто повторно и теперь является одним из самых редких деревьев в мире. Но сейчас усилия по сохранению пытаются вернуть эту живую связь с доисторическим прошлым с края пропасти.

Сосны Воллемии (Wollemia nobilis) являются частью семейства Араукариевых, в которое входят обезьяньи головоломки. Они представляют собой вечнозеленые хвойные деревья, которые выглядят светло-зелеными с игольчатыми листьями. Представители этого вида могут вырастать примерно до 40 метров в высоту, а их кора грубая и покрыта глубокими бороздами.

Сосны Воллемии в ботаническом саду Фото: Wikipedia

Дерево динозавров

Сосны Воллемии получили свое прозвище "дерево динозавров" из-за того, что в летописи окаменелостей содержатся образцы, которым около 200 миллионов лет — то есть они процветали во времена динозавров. Долгое время считалось, что эти древние деревья вымерли около 70–90 миллионов лет назад, однако в 1994 году Дэвид Нобл, австралийский исследователь и ботаник, обнаружил группу, растущую в изолированном ущелье в национальном парке Воллемии, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Исследователи отмечают, что повторное открытие вида стало важным ботаническим достижением, но ученые также обнаружили, что сегодня деревья находятся под угрозой исчезновения, а потому они чрезвычайно редки. С момента повторного открытия вид был занесен в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

100 экземпляров в дикой природе

Деревья все больше подвергаются риску болезней и лесных пожаров. Фактически, 100 экземпляров, все еще растущих в дикой природе, были почти уничтожены во время лесных пожаров, которые сожгли более 10 миллионов гектаров земли в восточной Австралии в 2019-2020 годах.

В результате исследователи сосредоточились на том, чтобы разводить генетически разнообразные сосны Wollemi. Теперь ученые передают образцы в ботанические сады по всему миру, если место пригодно для произростания вида. Есть надежда, что эта "метаколлекция" — объединенные фонды группы коллекций, которые, хотя и принадлежат разным организациям, могут изучаться и о которых можно заботиться сообща — поможет защитить вид от изменения климата.

Ранее Фокус писал о том, что очень необычное дерево Земли: его цветы меняют пол каждый сезон в течение 40 миллионов лет.