На Землі все ще є дерево, яке жували викопні динозаври: де воно знаходиться (фото)

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості життя і деякі екземпляри заслуговують на особливу увагу. Наприклад, на Землі все ще існує стародавнє хвойне дерево, що процвітало ще за часів динозаврів, але тепер воно перебуває під загрозою зникнення.

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Про це пише IFLcience.

Коли йдеться про живі копалини, більшість із нас, імовірно, згадають про крокодилів, алігаторів, акул та інших первісних істот, які блукали Землею мільйони років тому і продовжують блукати досі. Але що щодо дерев?

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Живі копалини на Землі

На планеті є одне дерево, також відоме як "дерево динозаврів", яке раніше гризли вищі хижаки юрського періоду. Тривалий час це хвойне дерево вважали вимерлим, проте 1994 року його випадково відкрили повторно і тепер воно є одним із найрідкісніших дерев у світі. Але зараз зусилля зі збереження намагаються повернути цей живий зв'язок із доісторичним минулим з краю прірви.

Сосни Воллемії (Wollemia nobilis) є частиною сімейства Араукарієвих, до якого входять мавпячі головоломки. Вони є вічнозеленими хвойними деревами, які виглядають світло-зеленими з голчастим листям. Представники цього виду можуть виростати приблизно до 40 метрів заввишки, а їхня кора груба і вкрита глибокими борознами.

Сосни Воллемії в ботанічному саду Фото: Wikipedia

Дерево динозаврів

Сосни Воллемії отримали своє прізвисько "дерево динозаврів" через те, що в літописі скам'янілостей містяться зразки, яким близько 200 мільйонів років — тобто вони процвітали за часів динозаврів. Тривалий час вважалося, що ці стародавні дерева вимерли близько 70-90 мільйонів років тому, проте 1994 року Девід Нобл, австралійський дослідник і ботанік, виявив групу, яка росла в ізольованій ущелині в національному парку Воллеміі, Новий Південний Уельс, Австралія.

Дослідники зазначають, що повторне відкриття виду стало важливим ботанічним досягненням, але вчені також виявили, що сьогодні дерева перебувають під загрозою зникнення, а тому вони надзвичайно рідкісні. З моменту повторного відкриття вид було занесено до Червоного списку МСОП як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

100 екземплярів у дикій природі

Дерева все більше наражаються на ризик хвороб і лісових пожеж. Фактично, 100 екземплярів, які все ще зростають у дикій природі, були майже знищені під час лісових пожеж, які спалили понад 10 мільйонів гектарів землі у східній Австралії у 2019-2020 роках.

У результаті дослідники зосередилися на тому, щоб розводити генетично різноманітні сосни Wollemi. Тепер учені передають зразки в ботанічні сади по всьому світу, якщо місце придатне для проростання виду. Є надія, що ця "метаколекція" — об'єднані фонди групи колекцій, які, хоча й належать різним організаціям, можуть вивчатися і про які можна піклуватися спільно — допоможе захистити вид від зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що дуже незвичайне дерево Землі: його квіти змінюють стать кожен сезон протягом 40 мільйонів років.