Пациент с Neuralink Илона Маска впервые в истории снял ролик на YouTube (видео)

Первый пациент с имплантируемым чипом Neuralink показал, как он использует передовую технологию в своей повседневной жизни. В частности, мужчина показал, как редактирует и озвучивает видео на YouTube при помощи сигналов от собственного мозга.

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Об этом пишет Science Alert.

Речь идет о Бреде Смите, который стал третьим в мире человеком, которому вживили мозговой чип Neuralink. Также Смит стал первым человеком с БАС, который получил имплант.

Боковой амиотрофический склероз или БАС является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, которое поражает двигательные нейроны – нервные клетки в головном и спинном мозге. Они отвечают в нашем организме за контроль произвольных мышечных движений.

С прогрессированием этой болезни пациенты не могут контролировать мышечные движения, что постепенно лишает их возможности говорить, есть, двигаться и даже самостоятельно дышать.

Недавно Смит опубликовал своей видео на YouTube, где показал, как он использует свой мозговой имплант в повседневной жизни. Пациент попытался наглядно объяснить, как интерфейс мозг-компьютер (BCI) позволяет использовать мозговые сигналы, чтобы управлять мышью на ноутбуке. Таким образом Смит отредактировал свое видео заявив, что это первый ролик, созданный с помощью Neuralink.

Имплантат был повещен в двигательную кору мозга Смита, размер этого устройства достаточно мал, но содержит более 1000 электродов. Пациент объяснил, что устройство не читает весь поток его мыслей, а интерпретирует мозговые сигналы, когда мужчине необходимо переместить курсор по экрану ноутбука.

Сперва Смит просто представлял, как двигает рукой, чтобы управлять курсором. Но позже он понял, что ему легче думать о движении языка и сжимании челюсти, чтобы управлять курсором и виртуально щелкать по мыши.

ИИ также помогает Смиту говорить, его речь была записана еще до того, как он потерял способность говорить. На основе этих данных была создана синтетическая версия его голоса, которая теперь позволяет пациенту озвучивать видео его собственным голосом.

Имплант также позволяет мужчине играть с детьми в видео игры, к примеру, в Mario Kart.

Впервые устройство Neuralink было имплантировано человеку в январе 2024 года, до этого устройство тестировалось только на обезьянах. Первым человеком, получившим мозговой имплант, стал Ноланд Арбо, который страдает квадриплегией.

Именно у этого пациента возникли проблемы с Neuralink. Проблема с устройством появилась всего через несколько недель после установки.

Тогда в своем блоге компания Илона Маска заявила, что ряд соединительных нитей чипа отошли от мозга Ноланда Арбо, что снизило скорость передачи данных и эффективность имплантата. Компания предоставила немного подробностей об инциденте, включая то, как именно отсоединились нити. Но компания заявила, что смогла сделать имплантат более чувствительным, чтобы еще больше повысить его производительность.

Напомним, имплант компании Neuralink может вернуть зрение слепым уже к концу 2025 года. Недавно Илон Маск объявил, что его компания Neuralink надеется начать испытания на людях своего зрительного протеза Blindsight уже к концу этого года.