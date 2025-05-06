Пацієнт із Neuralink Ілона Маска вперше в історії зняв ролик на YouTube (відео)

Перший пацієнт з імплантованим чипом Neuralink показав, як він використовує передову технологію у своєму повсякденному житті. Зокрема, чоловік показав, як редагує і озвучує відео на YouTube за допомогою сигналів від власного мозку.

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Про це пише Science Alert.

Йдеться про Бреда Сміта, який став третьою у світі людиною, якій імплантували мозковий чіп Neuralink. Також Сміт став першою людиною з БАС, яка отримала імплант.

Бічний аміотрофічний склероз, або БАС, є прогресуючим нейродегенеративним захворюванням, яке вражає рухові нейрони — нервові клітини в головному і спинному мозку. Вони відповідають у нашому організмі за контроль довільних м'язових рухів.

Із прогресуванням цієї хвороби пацієнти не можуть контролювати м'язові рухи, що поступово позбавляє їх можливості говорити, їсти, рухатися і навіть самостійно дихати.

Нещодавно Сміт опублікував своє відео на YouTube, де показав, як він використовує свій мозковий імплант у повсякденному житті. Пацієнт спробував наочно пояснити, як інтерфейс мозок-комп'ютер (BCI) дає змогу використовувати мозкові сигнали, щоб керувати мишею на ноутбуці. Таким чином Сміт відредагував своє відео заявивши, що це перший ролик, створений за допомогою Neuralink.

Імплантат був повішений у рухову кору мозку Сміта, розмір цього пристрою досить малий, але містить понад 1000 електродів. Пацієнт пояснив, що пристрій не читає весь потік його думок, а інтерпретує мозкові сигнали, коли чоловікові необхідно перемістити курсор по екрану ноутбука.

Спершу Сміт просто уявляв, як рухає рукою, щоб керувати курсором. Але пізніше він зрозумів, що йому легше думати про рух язика і стискання щелепи, щоб керувати курсором і віртуально клацати по миші.

ШІ також допомагає Сміту говорити, його мова була записана ще до того, як він втратив здатність говорити. На основі цих даних було створено синтетичну версію його голосу, яка тепер дає змогу пацієнтові озвучувати відео його власним голосом.

Імплант також дає змогу чоловікові грати з дітьми у відеоігри, наприклад, у Mario Kart.

Уперше пристрій Neuralink було імплантовано людині в січні 2024 року, до цього пристрій тестували тільки на мавпах. Першою людиною, яка отримала мозковий імплант, став Ноланд Арбо, який страждає на квадриплегію.

Саме у цього пацієнта виникли проблеми з Neuralink. Проблема з пристроєм з'явилася лише через кілька тижнів після встановлення.

Тоді у своєму блозі компанія Ілона Маска заявила, що низка з'єднувальних ниток чипа відійшли від мозку Ноланда Арбо, що знизило швидкість передавання даних та ефективність імплантату. Компанія надала небагато подробиць про інцидент, включно з тим, як саме від'єдналися нитки. Але компанія заявила, що змогла зробити імплантат більш чутливим, щоб ще більше підвищити його продуктивність.

Нагадаємо, імплант компанії Neuralink може повернути зір сліпим уже до кінця 2025 року. Нещодавно Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink сподівається почати випробування на людях свого зорового протеза Blindsight вже до кінця цього року.