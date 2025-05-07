Тектонический сюрприз меняет устоявшиеся модели: "крышу мира" Земли создал не мегахруст

Новое исследование показывает, что подъем Тибета был в основном вызван постколлизионной динамикой мантии, а не продолжающейся конвергенцией Индии и Азии. По сути, результаты нового исследования ставят под сомнение давно устоявшиеся тектонические модели.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Континентальное столкновение Индии и Азии, а также подъем Тибетского плато традиционно объяснялись непрерывной конвергенцией в течение всего кайнозоя. В основе этой теории лежало два основных предположения:

столкновение Индии и Азии все еще продолжается;

Индийский континент постоянно поддвигается под внутренние районы Тибета.

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Устоявшиеся модели трещат по швам

Новое исследование ставит под сомнение предыдущие предположения с помощью всестороннего анализа геологических, геофизических и геохимических данных. Анализ также фокусируется на времени синколлизионных процессов, степени их пространственных эффектов, а также структурных и композиционных различиях между синколлизионными и постколлизионными особенностями.

По сути, результаты новой работы ученых показывают, что коллизионный орогенез Индии и Азии был кратковременным — он произошел в кайнозое и не включал значительного смещения Индийского континента под внутреннюю часть Тибета.

Предполагается, что вместо этого подъем Тибетского плато был в первую очередь обусловлен динамикой мантии, последовавшей за столкновением, происходившем в позднем кайнозое. Исследование подчеркивает, что Тибетское плато не является однородной структурой, образованной одним коллизионным процессом, а представляет собой сложную мозаику террейнов, которые нарастали на север от раннего палеозоя до мезозоя.

Авторы исследования полагают, что эти террейны и их швы были повторно активированы во время кратковременной коллизии в раннем кайнозое, а не были сформированы непрерывным столкновением на протяжении всего кайнозоя. Наиболее выраженные последствия коллизии Индии и Азии обнаружены в орогенах Гималаев и Гангдеса.

Развенчали традиционные парадигмы

Исследователи обнаружили, что данные сейсмической томографии и изотопов гелия ограничивают субдукцию индийского континента до глубин 200-300 км, в основном под швом Ярлунг-Зангпо, который отмечает самую южную границу Тибетского нагорья.

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континентальное сшивание от мягкого столкновения через жесткое столкновение к глубокой субдукции, что привело к сокращению земной коры в основном 55–45 млн лет назад;

постколлизионная переработка из-за подъема астеносферной мантии, вызванного погружением литосферной мантии, что привело к купольному поднятию в основном 30–10 млн лет назад в позднем кайнозое.

Проще говоря, результаты нового исследования показывают, что два общих предположения о столкновении Индии и Азии попросту больше не выдерживают внимания ученых и, по сути, являются ложными. Более того, оно имеет большое влияние на эволюцию тектонического коллажа Гималаев и Тибета в кайнозое и ставит под сомнение тектоническую интерпретацию палеомагнитных и сейсмических данных относительно континентальной конвергенции и сдвига между Индией и Азией.

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