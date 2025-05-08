Апокалиптический огород: ученые рассказали, что сажать после ядерной войны

Катастрофа глобального масштаба, которая может привести к ядерной зиме, оставит миллионы выживших людей без пропитания. Но новое исследование показало, какие культуры стоит выращивать в постапокалиптическом мире.

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Об этом пишет LiveScience.

Исследование показало, что выращивание шпината, сахарной свеклы, пшеницы и моркови в городах и пригородах может прокормить население среднего города в постапокалиптическом мире. Ученые взяли за основу предыдущие исследования, чтобы найти лучшие сельскохозяйственные культуры для выращивания после глобальной катастрофы, такой как ядерная война, пандемия или солнечные бури. Целью исследования был поиск наиболее эффективного способа прокормить человека с использованием наименьшего количества земли.

“Исследование на самом деле не было вдохновлено текущей геополитической обстановкой, но очевидно, что оно оказалось достаточно актуальным”, - говорит ведущий автор исследования Мэтт Бойд.

Ученые и его команда просчитали, как население среднего города может прокормиться за счет сельского хозяйства в случае глобальной катастрофы. Исследователи рассмотрели два варианта: что выращивать в городских условиях при нормальном климате, а также что сеять в случае ядерной зимы.

По словам экспертов, оптимальной культурой для выращивания в городских условиях при нормальном климате оказался горох.

Горох может спасти спасти людей от голода в постапокалиптическом мире Фото: Freepik

“Горох – это пища с высоким содержанием белка. Он хорошо растет в городских условиях. Если вам нужно накормить много людей, то выращивание гороха минимизирует количество земли, необходимой для этого”, - отмечает Бойд.

Но основной недостаток гороха в том, что он не устойчив к холодам. В случае ядерной зимы, извержения супервулкана или удара огромного астероида, солнечные лучи закроют облака сажи и всего того, чтобы будет выброшено в стратосферу. Такой поворот событий приведет к снижению температур на Земле и затруднит фотосинтез растений.

В таком сценарии выигрышной будет комбинация шпината и сахарной свеклы.

Такой вывод ученые сделали, основываясь на метаанализе исследований городского сельского хозяйства, где оценивалась урожайность разных культур в десятках городов по всему миру. К примеру, гороху, в нормальных климатических условиях, требуется 292 квадратных метра земли, чтобы удовлетворить потребности одного человека в калориях и белке на протяжении года. Капусте и моркови понадобится намного больше земли – 777 квадратных метров, что почти в три раза больше.

Город не сможет прокормить всех

В качестве “подопытного” города ученые выбрали Палмерстон-Норт в Новой Зеландии, но результаты исследования применимы и к другим городам мира аналогичного размера. Это город среднего размера с населением около 90 тыс. человек, он имеет небольшую плотность населения и в нем превалирует жилье пригородного типа, а не небоскребы в стиле Манхэттена.

Ученые использовали карты Палмерстон-Норта, чтобы подсчитать количество общедоступных зеленых насаждений, которые можно было бы использовать в качестве огорода, включая газоны перед домами, задние дворы и парки.

“Город не сможет прокормить всех своих горожан”, - говорит автор исследования.

Город не сможет прокормить всех своих жителей Фото: Getty Images

Если заниматься сельским хозяйством только в черте города, то таким образом можно прокормить только около 20% населения. Это число сократится в случае ядерной зимы до 16%.

Для того, чтобы прокормить все население города, людям придется возделывать землю за городом - около одной трети от размера застроенной городской территории города — для посева дополнительных эффективных культур. В случае Палмерстон-Норт это около 1140 гектаров, плюс еще 110 гектаров канолы (сорт рапса) для создания биодизельного топлива, которое понадобится для сельскохозяйственной техники.

В обычных климатических условия для выращивания за городом идеально подходит картофель. Сочетание 97% пшеницы и 3% моркови является оптимальным соотношением во время ядерной зимы, поскольку они обладают более высокой устойчивостью к более низким температурам.

Ученые также отмечают, что в их исследовании есть и ряд неизвестных факторов, которые могут повлиять на урожайность в реальности. К примеру, качество почвы, которое напрямую будет влиять на объемы урожая. Также в исследовании предполагается, что водные системы Земли не будут нарушены, хотя и это возможно при определенных обстоятельствах.

Исследователи не ожидают, что люди будут есть один горох на протяжении всего года, но посадка наиболее эффективных культур минимизирует количество земли, необходимой для пропитания населения.

Напомним, найдено растение способное пережить ядерную зиму. Исследователи смоделировали условия ядерной зимы и пришли к выводу, что не вся флора вымрет.