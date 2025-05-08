Апокаліптичний город: учені розповіли, що садити після ядерної війни

Катастрофа глобального масштабу, яка може призвести до ядерної зими, залишить мільйони людей, що вижили, без їжі. Але нове дослідження показало, які культури варто вирощувати в постапокаліптичному світі.

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Про це пише LiveScience.

Дослідження показало, що вирощування шпинату, цукрових буряків, пшениці та моркви в містах і передмістях може прогодувати населення середнього міста в постапокаліптичному світі. Вчені взяли за основу попередні дослідження, щоб знайти найкращі сільськогосподарські культури для вирощування після глобальної катастрофи, такої як ядерна війна, пандемія або сонячні бурі. Метою дослідження був пошук найефективнішого способу прогодувати людину з використанням найменшої кількості землі.

"Дослідження насправді не було натхненне поточною геополітичною обстановкою, але очевидно, що воно виявилося досить актуальним", — каже провідний автор дослідження Метт Бойд.

Учені та його команда прорахували, як населення середнього міста може прогодуватися за рахунок сільського господарства в разі глобальної катастрофи. Дослідники розглянули два варіанти: що вирощувати в міських умовах за нормального клімату, а також що сіяти в разі ядерної зими.

За словами експертів, оптимальною культурою для вирощування в міських умовах за нормального клімату виявився горох.

Горох може врятувати врятувати людей від голоду в постапокаліптичному світі Фото: Freepik

"Горох — це їжа з високим вмістом білка. Він добре росте в міських умовах. Якщо вам потрібно нагодувати багато людей, то вирощування гороху мінімізує кількість землі, необхідної для цього", — зазначає Бойд.

Але основний недолік гороху в тому, що він не стійкий до холодів. У разі ядерної зими, виверження супервулкана або удару величезного астероїда, сонячне проміння закриє хмари сажі та всього того, що буде викинуто в стратосферу. Такий поворот подій призведе до зниження температур на Землі і ускладнить фотосинтез рослин.

У такому сценарії виграшною буде комбінація шпинату і цукрових буряків.

Такий висновок учені зробили, ґрунтуючись на метааналізі досліджень міського сільського господарства, де оцінювалася врожайність різних культур у десятках міст по всьому світу. Наприклад, гороху, в нормальних кліматичних умовах, потрібно 292 квадратних метри землі, щоб задовольнити потреби однієї людини в калоріях і білку протягом року. Капусті та моркві знадобиться набагато більше землі — 777 квадратних метрів, що майже втричі більше.

Місто не зможе прогодувати всіх

Як "піддослідне" місто вчені обрали Палмерстон-Норт у Новій Зеландії, але результати дослідження можна застосувати і до інших міст світу аналогічного розміру. Це місто середнього розміру з населенням близько 90 тис. осіб, воно має невелику щільність населення і в ньому превалює житло приміського типу, а не хмарочоси в стилі Мангеттена.

Вчені використовували карти Палмерстон-Норта, щоб підрахувати кількість загальнодоступних зелених насаджень, які можна було б використати як город, включно з газонами перед будинками, задніми подвір'ями та парками.

"Місто не зможе прогодувати всіх своїх городян", — каже автор дослідження.

Місто не зможе прогодувати всіх своїх жителів Фото: Getty Images

Якщо займатися сільським господарством тільки в межах міста, то таким чином можна прогодувати тільки близько 20% населення. Це число скоротиться в разі ядерної зими до 16%.

Для того, щоб прогодувати все населення міста, людям доведеться обробляти землю за містом — близько однієї третини від розміру забудованої міської території міста — для посіву додаткових ефективних культур. У випадку Палмерстон-Норт це близько 1140 гектарів, плюс ще 110 гектарів каноли (сорт ріпаку) для створення біодизельного пального, яке знадобиться для сільськогосподарської техніки.

У звичайних кліматичних умовах для вирощування за містом ідеально підходить картопля. Поєднання 97% пшениці та 3% моркви є оптимальним співвідношенням під час ядерної зими, оскільки вони мають вищу стійкість до нижчих температур.

Науковці також зазначають, що в їхньому дослідженні є й низка невідомих факторів, які можуть вплинути на врожайність у реальності. Наприклад, якість ґрунту, яка безпосередньо впливатиме на обсяги врожаю. Також у дослідженні передбачається, що водні системи Землі не будуть порушені, хоча і це можливо за певних обставин.

Дослідники не очікують, що люди їстимуть один горох протягом усього року, але посадка найефективніших культур мінімізує кількість землі, необхідної для прожитку населення.

Нагадаємо, знайдено рослину, здатну пережити ядерну зиму. Дослідники змоделювали умови ядерної зими і дійшли висновку, що не вся флора вимре.