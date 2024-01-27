Як не померти від голоду після ядерної війни: знайдено рослину, здатну пережити ядерну зиму

Дослідники змоделювали умови ядерної зими й дійшли висновку, що не вся флора вимре.

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У разі виверження супервулкана або ядерної війни на Землі, коли Сонце буде заблоковано, усе ще можуть залишатися рослини, які не дадуть людству померти від голоду, пише Phys.org.

Міжнародна група дослідників вважає, що порятунок потрібно шукати в стійких джерелах харчування, і таким джерелом можуть стати водорості. Вони багаті на поживні речовини та протягом століть використовувалися прибережними громадами в багатьох країнах світу з низьким рівнем доходу.

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"Інвестиції у створення ферм із вирощування морських водоростей можуть запобігти глобальному голоду в сценаріях, де сонячне світло різко скорочується", — каже дослідник із Кентерберійського університету у Великій Британії Девід Денкенбергер.

Нове дослідження показало, що водорості — універсальний продукт, який може стати найважливішим джерелом їжі та енергії, коли вся інша рослинність стане дефіцитною внаслідок широкомасштабної катастрофи.

На думку вчених, водорості досить стійкі, щоб вижити й процвітати в океанах навіть після повномасштабної ядерної війни.

Дослідники побудували свою модель на основі морських водоростей Gracilaria tikvahiae. Використавши дані про умови клімату ядерної зими, учені змоделювали зростання цих водоростей.

Згідно з підрахунками, якщо почнеться ядерна війна та відбудеться запуск тисяч боєголовок, тоді в атмосферу Землі буде викинуто близько 150 тераграмів сажі, які заблокують сонячне світло на довгі роки. Проте вбогого сонячного світла, як і раніше, вистачатиме для фотосинтезу та зростання морських водоростей.

"У деяких видів водоростей потреба у світлі для фотосинтезу становить лише 50—100 мкмоль фотонів", — каже співавтор дослідження з Інституту морських наук Коледжу наук Філіппінського університету Майкл Роледа.

Для порівняння, сонячне світло в тропіках опівдні ясного дня може сягати майже 2000 мкмоль фотонів.

Так водорості можуть задовольнити 45% світового попиту на продовольство всього за 9 місяців інтенсивного виробництва. Але також варто враховувати, що тільки до 15% раціону людини можуть складатися з водоростей, оскільки в них міститься високий рівень йоду.

Крім апокаліптичних сценаріїв, морські водорості також можуть стати в пригоді як додаткова допомога глобальній продовольчій безпеці в поточних умовах зміни клімату або виверження великого вулкана.

Морські водорості, які додають у салати або загортають суші, багаті на білки, мінерали, вітаміни, незамінні амінокислоти й жирні кислоти.

За словами Роледа, морські водорості залишаться придатними для вживання людиною навіть із огляду на радіаційне забруднення. Водорості поглинатимуть забруднювальні речовини з навколишнього середовища, але рівень токсичних речовин можна знизити до безпечного.

"Було виявлено, що обробка та підготовка водоростей до вживання, наприклад, миття й сушіння, ферментація, бланшування або приготування, значно знижують концентрацію йоду й важких металів у морських водоростях", — підсумував учений.

Нагадаємо, чи може вибух атомної бомби підпалити атмосферу Землі. До того, як було випробувано перші атомні бомби, учені не знали відповіді на це запитання.