В Антарктиде процветает пиратство: что крадет весь лед на континенте (фото)

Исследователи обнаружили, что Антарктический ледник совершает «ледяное пиратство» по отношению к своему соседу. Ученым известно, что глобальное потепление означает, что вокруг становится все меньше льда, но они не осознавали, что ситуация настолько отчаянная.

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Об этом пишет IFLScience.

Гляциологи знали, что быстро движущийся Антарктический ледник может красть лед у соседей, однако никогда не наблюдали этого раньше. Ранее предполагалось, что на это могли пойти столетия или тысячелетия, однако теперь спутники засняли "пиратство" в Антарктиде — процесс длился всего 18 лет, а не столетия, как предполагали ученые.

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Кража века в Антарктиде

Помимо того, что это вероятное следствие глобального потепления, это событие дает возможность улучшить наше понимание процессов, посредством которых движется лед, и, следовательно, улучшить прогнозы моделирования.

В ходе нового исследования группа под руководством доктора Хизер Селли из Университета Лидса изучила скорость, с которой семь потоков льда в Западной Антарктиде текут к шельфовым ледникам Дотсон и Кроссон, простирающимся в море Амундсена. Команда также хотела узнать, как эта скорость изменилась в период с 2005 по 2022 года.

Отметим, что ледники текут с разной скоростью в результате целого ряда факторов, в том числе и наклона скалы. Результаты оказались тревожными, но вполне предсказуемыми — скорость этих движений увеличилась на 51%, следовательно, 6 из 7 в среднем двигались более чем на 700 метров в год. Это может показаться очень медленным, но для реки и цельного льда это тревожно быстро.

Однако одно наблюдение оказалось менее ожидаемым, чем считали ученые.

Хребет Колер разделяет ледники-близнецы, один из которых ускоряется, а другой замедляется Фото: University of Leeds

Ледяной пират

Исследователи обнаружили, что поток Kohler West Ice на самом деле замедлился, в то время как те, что вокруг него, ускорились. Команда отмечает, что такое наблюдение требовало изучения, и тот факт, что наибольшее ускорение было в ледниках по обе стороны от Колер-Уэста, казалось важным.

По словам доктора Селли, они с коллегами пришли к выводу, что наблюдаемое замедление на леднике Колер-Уэст связано с перенаправлением потока льда к соседу — Колер-Ист. Предполагается, что это связано с большим изменением наклона поверхности Колер-Уэста, вероятно, вызванным совершенно разными скоростями истончения соседних ледников.

Поскольку ледяной поток Колер-Ист течет и истончается быстрее по мере своего движения, он "крадет" лед у Колер-Уэста. По словам исследователей, это акт "ледяного пиратства", когда поток льда перенаправляется с одного ледника на другой, а ускоряющийся ледник "ворует" луд у своего замедляющегося потока. Результаты также указывают на то, что "пиратство" даже повлияло на границу между двумя шельфовыми ледниками.

Предполагается, что относительно устойчивый темп Колер-Уэст является следствием того, что коренная порода, на которой он расположен, наклонена в противоположном направлении по отношению к другим ледниковым ложам. Тем не менее лед истончается, как и его соседи.

Спутниковое наблюдение

Спутники не могут измерить движение льда напрямую, однако позволяют обнаружить такие особенности как трещины. Ученые использовали спутники Sentinel-1a и -1b для наблюдения за их движением с течением времени. Скорость движения измерялась на линии заземления, где язык льда начинает плавать, а не покоится на коренной породе. Между тем, спутник CryoSat Европейского космического агентства может напрямую измерять толщину льда.

По словам соавтора исследования, доктора Пьера Дютрье из Британского антарктического общества, пиратство, вероятно, объясняется более быстрым таянием в местах соприкосновения льда с океана, и вызванное этим истончение привело к тому, что лед выше по течению присоединился к одному леднику, а не к другому. Авторы исследования также отмечают, ранее ученые не подозревали, что ледяные потоки могут "красть" лед у соседей.

Эти ледники меньше своего соседа, ледника Туэйтса, прозванного ледником Судного дня за его потенциал затопления домов миллионов. Авторы говорят, что открытие необходимо будет включить в модели таяния Антарктиды, но на данном этапе они не оценивают, насколько оно будет иметь значение.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде скрыта загадочная структура возрастом 500 млн лет: никто не видел ее ранее.