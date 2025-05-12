В Антарктиді процвітає піратство: що краде весь лід на континенті (фото)

Дослідники виявили, що Антарктичний льодовик здійснює "крижане піратство" щодо свого сусіда. Вченим відомо, що глобальне потепління означає, що навколо стає все менше льоду, але вони не усвідомлювали, що ситуація настільки відчайдушна.

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Про це пише IFLScience.

Гляціологи знали, що Антарктичний льодовик, який швидко рухається, може красти лід у сусідів, проте ніколи не спостерігали цього раніше. Раніше припускали, що на це могли піти століття або тисячоліття, проте тепер супутники зняли "піратство" в Антарктиді — процес тривав лише 18 років, а не століття, як припускали вчені.

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Крадіжка століття в Антарктиді

Крім того, що це ймовірний наслідок глобального потепління, ця подія дає можливість поліпшити наше розуміння процесів, за допомогою яких рухається лід, і, отже, поліпшити прогнози моделювання.

Під час нового дослідження група під керівництвом доктора Хізер Селлі з Університету Лідса вивчила швидкість, з якою сім потоків льоду в Західній Антарктиді течуть до шельфових льодовиків Дотсон і Кроссон, що простягаються в море Амундсена. Команда також хотіла дізнатися, як ця швидкість змінилася в період з 2005 до 2022 року.

Зазначимо, що льодовики течуть із різною швидкістю внаслідок цілої низки чинників, зокрема й нахилу скелі. Результати виявилися тривожними, але цілком передбачуваними — швидкість цих рухів збільшилася на 51%, отже, 6 із 7 у середньому рухалися більш ніж на 700 метрів на рік. Це може здатися дуже повільним, але для річки й цільного льоду це тривожно швидко.

Однак одне спостереження виявилося менш очікуваним, ніж вважали вчені.

Хребет Колер розділяє льодовики-близнюки, один з яких прискорюється, а інший сповільнюється Фото: University of Leeds

Крижаний пірат

Дослідники виявили, що потік Kohler West Ice насправді сповільнився, тоді як ті, що навколо нього, прискорилися. Команда зазначає, що таке спостереження вимагало вивчення, і той факт, що найбільше прискорення було в льодовиках по обидва боки від Колер-Веста, здавалося важливим.

За словами доктора Селлі, вони з колегами дійшли висновку, що сповільнення, яке спостерігається на льодовику Колер-Вест, пов'язане з перенаправленням потоку льоду до сусіда — Колер-Іст. Передбачається, що це пов'язано з великою зміною нахилу поверхні Колер-Веста, імовірно, спричиненою абсолютно різними швидкостями стоншування сусідніх льодовиків.

Оскільки крижаний потік Колер-Іст тече і стоншується швидше в міру свого руху, він "краде" лід у Колер-Веста. За словами дослідників, це акт "крижаного піратства", коли потік льоду переспрямовується з одного льодовика на інший, а льодовик, що прискорюється, "краде" лід у свого уповільненого потоку. Результати також вказують на те, що "піратство" навіть вплинуло на кордон між двома шельфовими льодовиками.

Передбачається, що відносно стійкий темп Колер-Вест є наслідком того, що корінна порода, на якій він розташований, нахилена в протилежному напрямку щодо інших льодовикових лож. Проте лід стоншується, як і його сусіди.

Супутникове спостереження

Супутники не можуть виміряти рух льоду напряму, проте дають змогу виявити такі особливості як тріщини. Вчені використовували супутники Sentinel-1a і -1b для спостереження за їхнім рухом з плином часу. Швидкість руху вимірювалася на лінії заземлення, де язик льоду починає плавати, а не спочиває на корінній породі. Тим часом супутник CryoSat Європейського космічного агентства може безпосередньо вимірювати товщину льоду.

За словами співавтора дослідження, доктора П'єра Дютр'є з Британського антарктичного товариства, піратство, ймовірно, пояснюється швидшим таненням у місцях зіткнення льоду з океаном, і спричинене цим стоншення призвело до того, що лід вище за течією приєднався до одного льодовика, а не до іншого. Автори дослідження також зазначають, раніше вчені не підозрювали, що крижані потоки можуть "красти" лід у сусідів.

Ці льодовики менші за свого сусіда, льодовик Туейтса, прозваний льодовиком Судного дня за його потенціал затоплення будинків мільйонів. Автори кажуть, що відкриття необхідно буде включити в моделі танення Антарктиди, але на даному етапі вони не оцінюють, наскільки воно матиме значення.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді прихована загадкова структура віком 500 млн років: ніхто не бачив її раніше.