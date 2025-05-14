Раскрыта еще одна тайна организма: ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Новое исследование показало, что из-за кровеносных сосудов наши пальцы морщатся в воде. Но повторяется ли рисунок этих морщин каждый раз, когда пальцы намокают? Ученые нашли ответ и на этот вопрос.

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Об этом пишет Science Alert.

Биомедицинский инженер Гай Герман из Университета Бингемтона со своим коллегой Рэйчел Лейтин собрали трех добровольцев, чтобы провести эксперимент. Они выяснили, что узоры петлевых пиков и впадин повторялись, когда пальцы снова были намочены через 24 часа.

Также ученые выяснили, что когда вода просачивается через потовые железы на пальцах, она снижает концентрацию соли в верхнем слое кожи. После этого нервные волокна оповещают мозг об изменившемся состоянии кожи, что запускает автоматическое сокращение кровеносных сосудов в теле.

Когда же кожные сосуды начинают сокращаться, они тянут за собой поверхность кожи, сморщивая поверхность пальцев на руках и ногах.

“Поскольку кровеносные сосуды не меняют своего положения, морщины на наших мокрых пальцах также повторяются раз за разом”, - говорит Герман.

Морщины на пальцах всегда одинаковые Фото: Laytin & German, J Mech Behav Biomed Mater, 2025

Но такое сморщивание пальцев далеко не случайность. Такие изменения дают преимущество нашим пальцам, потому как бороздки и впадины обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью. Кажется странным, что такая полезная способность остается только временным явлением. Но ученые предполагают, что такая неровная текстура наших пальцев могла бы снизить их чувствительность на постоянной основе, а также сделать их более уязвимыми к разного рода травмам.

Ранее ученые считали, что отек заставляет человеческие пальцы морщиться, но исследование 2016 года показало, что для этого коже нужно было бы набухнуть как минимум на 20%, чего не наблюдается. Также другие данные свидетельствовали о том, что у людей с повреждением определенных нервов не морщатся пальцы в воде.

“Мы слышали, что морщины не образуются у людей с повреждением срединного нерва в пальцах. Тогда один из моих студентов сказал: “У меня поврежден срединный нерв в пальцах”. И мы проверили эту теория, которая в конце концов подтвердилась”, - добавил Герман.

Такое открытие может пригодиться в судебной экспертизе. К примеру, понимание того, как морщится кожа на пальцах сможет помочь в опознании жертв стихийных бедствий.

Напомним, ученые назвали кожу человека "атласом скрытых болезней". Кожа составляет около 15% массы человеческого тела и является своеобразным "рекламным щитом" скрытых болезней, главное — научиться его читать правильно.