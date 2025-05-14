Розкрито ще одну таємницю організму: вчені з'ясували, чому пальці морщаться у воді

Нове дослідження показало, що через кровоносні судини наші пальці зморщуються у воді. Але чи повторюється малюнок цих зморшків щоразу, коли пальці намокають? Учені знайшли відповідь і на це запитання.

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Про це пише Science Alert.

Біомедичний інженер Гай Герман з Університету Бінгемтона зі своєю колегою Рейчел Лейтін зібрали трьох добровольців, щоб провести експеримент. Вони з'ясували, що візерунки петльових піків і западин повторювалися, коли пальці знову були намочені через 24 години.

Також учені з'ясували, що коли вода просочується через потові залози на пальцях, вона знижує концентрацію солі у верхньому шарі шкіри. Після цього нервові волокна сповіщають мозок про змінений стан шкіри, що запускає автоматичне скорочення кровоносних судин у тілі.

Коли ж шкірні судини починають скорочуватися, вони тягнуть за собою поверхню шкіри, зморщуючи поверхню пальців на руках і ногах.

"Оскільки кровоносні судини не змінюють свого положення, зморшки на наших мокрих пальцях також повторюються раз за разом", — каже Герман.

Зморшки на пальцях завжди однакові Фото: Laytin & German, J Mech Behav Biomed Mater, 2025

Але таке зморщування пальців далеко не випадковість. Такі зміни дають перевагу нашим пальцям, бо борозенки та западини забезпечують краще зчеплення з поверхнею. Здається дивним, що така корисна здатність залишається лише тимчасовим явищем. Але вчені припускають, що така нерівна текстура наших пальців могла б знизити їхню чутливість на постійній основі, а також зробити їх більш уразливими до різного роду травм.

Раніше вчені вважали, що набряк змушує людські пальці зморщуватися, але дослідження 2016 року показало, що для цього шкірі потрібно було б набрякнути щонайменше на 20%, чого не спостерігається. Також інші дані свідчили про те, що в людей із пошкодженням певних нервів не морщаться пальці у воді.

"Ми чули, що зморшки не утворюються у людей з пошкодженням серединного нерва в пальцях. Тоді один із моїх студентів сказав: "У мене пошкоджений серединний нерв у пальцях". І ми перевірили цю теорія, яка врешті-решт підтвердилася", — додав Герман.

Таке відкриття може стати в пригоді в судовій експертизі. Наприклад, розуміння того, як зморщується шкіра на пальцях, зможе допомогти в упізнанні жертв стихійних лих.

Нагадаємо, вчені назвали шкіру людини "атласом прихованих хвороб". Шкіра становить близько 15% маси людського тіла і є своєрідним "рекламним щитом" прихованих хвороб, головне — навчитися його читати правильно.