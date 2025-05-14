Работа может вызвать повреждение мозга: ученые назвали особенно опасный график

Исследователи пришли к выводу, что определенный режим работы способен вызвать повреждение мозга, и речь вовсе не сменная работа. Предполагается, что такой график работы может навредить памяти и способности людей решать проблемы.

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Об этом пишет Daily Mail.

В новой работе исследователи опирались на данные долгосрочного исследования, изучающего здоровье работников, а также использовали МРТ для изучения структуры мозга. В окончательный анализ, опубликованный в журнале Occupational And Environmental Medicine, были включены около 110 работников, большинство из которых были врачами.

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"Переработка" изменяет структуру мозга

В общей сложности ученые использовали данные 110 сотрудников, 32 из которых работали сверхурочно, тогда как 72 — придерживались стандартного графика. Те, кто работал по много часов в неделю, были значительно моложе, проводили меньше времени на работе и были более образованными, чем те, кто работал по стандартным часам.

Результаты новой работы ученых указывают на то, что определенный режим работы может вызвать повреждение мозга: работа по 52 часа или более в неделю вредит памяти и решению проблем людей, а также нарушает эмоции. Эксперты также обнаружили, что "переработка" изменяет структуру мозга в областях, связанных с мышлением, социальными навыками и психическим здоровьем.

По словам авторов исследования из Университета Енсе в Южной Корее, они изучили влияние перегрузки на определенные области мозга людей, которые регулярно работали 52 часа в неделю и больше.

Команда обнаружила увеличение объема левой каудальной средней лобной извилины на 19% в группе перегруженных работой в сравнении с группой не перегруженных работой. Отметим, что эта часть человеческого мозга играет важную роль в различных когнитивных функциях, особенной в лобной доле. Она участвует во внимании, рабочей памяти и обработке, связанной с языком.

Более того, результаты исследования показывают, что другие области, вовлеченные во внимание, планирование и принятие решений, также были изменены. Изменения также наблюдались в областях, вовлеченных в эмоциональную обработку, самосознание и понимание социального контекста.

Авторы исследования отмечают, что результаты их работы, похоже, дают доказательства того, что переутомление связано со структурными изменениями мозга, особенно в областях, связанных с эмоциями и познаниями. Эти результаты предоставляют новые нейробиологические доказательства, связывающие продолжительные рабочие часы со структурными изменениями мозга. Авторы также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять когнитивные и эмоциональные последствия переутомлений.

Необходимы изменения

Авторы исследования также отмечают, что необходимы срочные еры для борьбы с эпидемией чрезмерной рабочей нагрузки. Культура чрезмерной рабочей нагрузки может ощущаться в том, что мы определили как "мелкий шрифт" трудовой жизни сегодня.

Предыдущий опрос также показал, что почти четверть работников Великобритании регулярно работают больше, чем положено по закону в Великобритании (48 часов в неделю), а 44% заявили, что работа сверх установленного контрактом рабочего времени является частью культуры в их организации. Более 50% также заявили, что регулярно проверяют рабочую электронную почту и сообщения вне рабочего времени.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как наш мозг различает вред и пользу.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.