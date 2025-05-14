Робота може спричинити пошкодження мозку: вчені назвали особливо небезпечний графік

Дослідники дійшли висновку, що певний режим роботи здатний спричинити пошкодження мозку, і мова зовсім не про змінну роботу. Передбачається, що такий графік роботи може нашкодити пам'яті та здатності людей розв'язувати проблеми.

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Про це пише Daily Mail.

У новій роботі дослідники спиралися на дані довгострокового дослідження, що вивчає здоров'я працівників, а також використовували МРТ для вивчення структури мозку. В остаточний аналіз, опублікований у журналі Occupational And Environmental Medicine, було включено близько 110 працівників, більшість з яких були лікарями.

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"Переробка" змінює структуру мозку

Загалом вчені використовували дані 110 співробітників, 32 з яких працювали понаднормово, тоді як 72 — дотримувалися стандартного графіка. Ті, хто працював по багато годин на тиждень, були значно молодшими, проводили менше часу на роботі й були більш освіченими, ніж ті, хто працював за стандартними годинами.

Результати нової роботи вчених вказують на те, що певний режим роботи може спричинити пошкодження мозку: робота по 52 години або більше на тиждень шкодить пам'яті та розв'язуванню проблем людей, а також порушує емоції. Експерти також виявили, що "переробка" змінює структуру мозку в ділянках, пов'язаних із мисленням, соціальними навичками та психічним здоров'ям.

За словами авторів дослідження з Університету Енсе в Південній Кореї, вони вивчили вплив перевантаження на певні ділянки мозку людей, які регулярно працювали 52 години на тиждень і більше.

Команда виявила збільшення об'єму лівої каудальної середньої лобової звивини на 19% у групі перевантажених роботою порівняно з групою не перевантажених роботою. Зазначимо, що ця частина людського мозку відіграє важливу роль у різних когнітивних функціях, особливо в лобовій частці. Вона бере участь в увазі, робочій пам'яті та обробці, пов'язаній з мовою.

Ба більше, результати дослідження показують, що інші області, залучені до уваги, планування та прийняття рішень, також були змінені. Зміни також спостерігалися в галузях, залучених в емоційну обробку, самосвідомість і розуміння соціального контексту.

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої роботи, схоже, дають докази того, що перевтома пов'язана зі структурними змінами мозку, особливо в галузях, пов'язаних з емоціями та пізнанням. Ці результати надають нові нейробіологічні докази, що пов'язують тривалі робочі години зі структурними змінами мозку. Автори також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти когнітивні та емоційні наслідки перевтоми.

Необхідні зміни

Автори дослідження також зазначають, що необхідні термінові заходи для боротьби з епідемією надмірного робочого навантаження. Культура надмірного робочого навантаження може відчуватися в тому, що ми визначили як "дрібний шрифт" трудового життя сьогодні.

Попереднє опитування також показало, що майже чверть працівників Великої Британії регулярно працюють більше, ніж передбачено законом у Великій Британії (48 годин на тиждень), а 44% заявили, що робота понад встановлений контрактом робочий час є частиною культури в їхній організації. Понад 50% також заявили, що регулярно перевіряють робочу електронну пошту та повідомлення поза робочим часом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як наш мозок розрізняє шкоду і користь.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.