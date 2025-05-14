Назван наихудший период для жизни на Земле: как ни странно, но это не наши дни

В истории было много ужасных времен, когда мир надолго забывал о процветании и благополучии. Но историки сходятся во мнении, что одна эпоха была особенно мрачной, и началась она в 536 году н. э.

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Об этом пишет IFLScience.

Эта эпоха была настолько плохой не только из-за войн или свирепых болезней, но также из-за извержения вулкана, пепел от которого надолго закрыл солнце. На сегодняшний день сложно сказать, какой именно вулкан был повинен в случившемся, но ранее считалось, что он находится в Сальвадоре. Позже другое исследование показало, что извержение произошло в Исландии, на что указали данные из ледяных кернов в Европе. Некоторые ученые не исключают, что “вулканическая зима” была вызвана извержением не одного вулкана, а сразу нескольких около 536–540 гг. н. э.

Последствия извержения подробно описал римский государственный деятель Кассиодор в 538 г. н. э.

“Люди испуганы необычными знаками в небесах и с тревогой в сердце спрашивают, какие события они могут предвещать. Солнце, первое из звезд, кажется, утратило свой привычный свет и выглядит голубоватым”, - писал Кассиодор.

“Мы удивлены тем, что не видим своих теней в полдень, чувствуем как могучая сила тепла звезды превращается в немощь. Луна, даже когда она полная, лишена своего великолепия”, - добавил римский чиновник.

Византийский историк Прокопий, который в то время жил на Ближнем Востоке, писало о страхе, который был вызван затмением Солнца.

Срубленные деревья в Дании имели очень узкие годичные кольца в середине 6 века из-за резких климатических изменений, произошедших в 536 году н. э. Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды свидетельствуют о том, что в это время атмосфера была заполнена “обширной атмосферной кислотной пылевой завесой”.

В Северном полушарии Земли средине температуры резко упали, из-за чего сельское хозяйство пришло в упадок. Предполагается, что извержение вулкана было связано с началом Малого ледникового периода поздней античности, который начался в тот же год и был усилен последующими извержениями около 540 и 547 гг. н. э.

Во всем мире летняя температура упала на несколько градусов. К примеру, летом в Китае выпал снег, засухи пришли в Южную Америку, а на Ближнем Востоке царил смертельный туман.

Далее наступил голод и нищета. Гэльские ирландские летописи говорят о “нехватке хлеба в 536 г. н. э.”, в то время как бубонная чума охватила римский порт Пелусий в Египте.

“В Европе и некоторых частях Азии 536 год н. э. стал началом одного из худших периодов для жизни, если не худшего”, - говорит историк и археолог из Гарвардского университета Майкл Маккормик.

Спустя 5 лет с начала Малого ледникового периода пандемия чумы Юстиниана охватила Средиземноморье. Константинополь, сердце Восточной Римской (Византийской) империи, пострадал особенно сильно, и в течение следующих десятилетий погибли миллионы людей. Хотя многочисленные факторы способствовали окончательному краху империи много веков спустя, некоторые ученые утверждают, что это смертоносное сочетание климатической катастрофы и пандемии сыграло решающую роль в завершении ее славных дней.

Этот эффект домино распространился далеко за пределы Средиземноморья. Засуха в Центральной Азии заставила кочевые племена мигрировать на восток в сторону Китая. Перемещение вызвало столкновение мигрантами и местными властями в степных регионах северного Китая. Некоторые из этих степных племен вошли в союз с Восточной Римской империей. Вместе они смогли разрушить Сасанидскую империю в Персии.

Пока Восточная Римская империя и Сасанидская империя страдали, Аравийский полуостров был благословлен большим количеством дождей.

В то время как старые империи были в беде, Аравийский полуостров был готов взрастить новую державу. Арабская империя вышла на мировую арену к 7 веку н. э. и быстро превратилась в одну из самых могущественных и влиятельных сил в истории.

Напомним, ученые объяснили, почему Темные века не были такими уж и "темными". Темные века, охватывающие период с V по X век, ранее считались устоявшейся фазой, обозначенной упадком искусства и образования после падения Западной Римской империи.