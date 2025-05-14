Названо найгірший період для життя на Землі: як не дивно, але це не наші дні

В історії було багато жахливих часів, коли світ надовго забував про процвітання і благополуччя. Але історики сходяться на думці, що одна епоха була особливо похмурою, і почалася вона 536 року н. е.

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Про це пише IFLScience.

Ця епоха була настільки поганою не тільки через війни або люті хвороби, але також через виверження вулкана, попіл від якого надовго закрив сонце. На сьогодні складно сказати, який саме вулкан був винен у тому, що трапилося, але раніше вважали, що він розташований у Сальвадорі. Пізніше інше дослідження показало, що виверження сталося в Ісландії, на що вказали дані з крижаних кернів у Європі. Деякі вчені не виключають, що "вулканічна зима" була спричинена виверженням не одного вулкана, а одразу кількох близько 536-540 рр. н. е.

Наслідки виверження докладно описав римський державний діяч Кассіодор у 538 р. н. е.

"Люди перелякані незвичайними знаками в небесах і з тривогою в серці запитують, які події вони можуть віщувати. Сонце, перше із зірок, здається, втратило своє звичне світло і виглядає блакитним", — писав Кассіодор.

"Ми здивовані тим, що не бачимо своїх тіней опівдні, відчуваємо як могутня сила тепла зірки перетворюється на неміч. Місяць, навіть коли він повний, позбавлений своєї пишноти", — додав римський чиновник.

Візантійський історик Прокопій, який на той час жив на Близькому Сході, писав про страх, викликаний затемненням Сонця.

Зрубані дерева в Данії мали дуже вузькі річні кільця в середині 6 століття через різкі кліматичні зміни, що сталися 536 року н. е. Крижані керни з Гренландії та Антарктиди свідчать про те, що в цей час атмосфера була заповнена "великою атмосферною кислотною пиловою завісою".

У Північній півкулі Землі середні температури різко впали, через що сільське господарство занепало. Припускають, що виверження вулкана було пов'язане з початком Малого льодовикового періоду пізньої античності, який розпочався в той самий рік і був посилений подальшими виверженнями приблизно 540 і 547 рр. н. е.

У всьому світі літня температура впала на кілька градусів. Наприклад, влітку в Китаї випав сніг, посухи прийшли в Південну Америку, а на Близькому Сході панував смертельний туман.

Далі настав голод і злидні. Гельські ірландські літописи говорять про "нестачу хліба в 536 р. н. е.", у той час як бубонна чума охопила римський порт Пелусій у Єгипті.

"У Європі та деяких частинах Азії 536 рік н. е. став початком одного з найгірших періодів для життя, якщо не найгіршого", — каже історик і археолог із Гарвардського університету Майкл Маккормік.

Через 5 років від початку Малого льодовикового періоду пандемія чуми Юстиніана охопила Середземномор'я. Константинополь, серце Східної Римської (Візантійської) імперії, постраждав особливо сильно, і протягом наступних десятиліть загинули мільйони людей. Хоча численні чинники сприяли остаточному краху імперії багато століть по тому, деякі вчені стверджують, що це смертоносне поєднання кліматичної катастрофи та пандемії зіграло вирішальну роль у завершенні її славних днів.

Цей ефект доміно поширився далеко за межі Середземномор'я. Посуха в Центральній Азії змусила кочові племена мігрувати на схід у бік Китаю. Переміщення спричинило зіткнення мігрантами та місцевою владою в степових регіонах північного Китаю. Деякі з цих степових племен увійшли в союз зі Східною Римською імперією. Разом вони змогли зруйнувати Сасанідську імперію в Персії.

Поки Східна Римська імперія і Сасанідська імперія страждали, Аравійський півострів був благословенний великою кількістю дощів.

У той час як старі імперії були в біді, Аравійський півострів був готовий виростити нову державу. Арабська імперія вийшла на світову арену до 7 століття н. е. і швидко перетворилася на одну з наймогутніших і найвпливовіших сил в історії.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому Темні віки не були такими вже й "темними". Темні віки, що охоплюють період з V по X століття, раніше вважалися усталеною фазою, позначеною занепадом мистецтва й освіти після падіння Західної Римської імперії.