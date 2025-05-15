Чудак из древнего океана: открыт "морской мотылек" с тремя глазами возрастом 506 млн лет (видео)

Как и все чудаки кембрийского периода, этот «морской мотылек» был действительно уникальным — ученые обнаружили окаменелость древнего трехглазого хищника, который охотился в древних земных океанах.

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Об этом пишет IFLScience.

Окаменелость неизвестного ранее вида была обнаружена палеонтологами в Музее Манитобы и Королевском музее Онтарио в сланцах Берджесс в Канаде и оправдывает репутацию места, где находятся невероятно хорошо сохранившиеся окаменелости. Первооткрыватели описали новый вид как "морской мотылек", который является разновидностью радиодонта, который обладал особенностью, не встречающейся ни у одного другого представителя группы.

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Очень особенный морской мотылек

По словам соавтора исследования Жан-Бернара Карона, куратора палеонтологии беспозвоночных, очень немногие ископаемые места на планете предлагают такой уровень понимания мягкой внутренней анатомии. Новая окаменелость демонстрирует беспрецедентные уровни сохранности: ученые обнаружили пучки нервов в глазах, которые были задействованы в обработке изображений, как у современных членистоногих.

Известно, что радиодонты — группа животных, живших в кембрии. Как стволовая группа членистоногих, они имели подходящие причудливые формы с сумасшедшей морфологией глаз и более извилистыми частями, чем можно было бы представить. Однако новый образец был действительно уникальным.

Новый вид был назван Mosura fentoni, а его размер не превышал размера указательного пальца человека. В кембрийский период представители этого вида рыскали в океане в поисках добычи, сканируя океан тремя глазами — но даже это не самая главная особенность "морского мотылька".

Ученые обнаружили, что у него также была похожая на брюшко область тела, состоящая из нескольких сегментов сзади, чего ученые никогда не наблюдали ранее у радиодонтов. Однако известно, что подобные структуры возникали у других групп животных.

Уникальное строение

По словам руководителя исследования, куратора палеонтологии и геологии в Музее Манитобы Джо Мойсюка, у мосуры 16 плотно упакованных сегментов, выстланных жабрами на заднем конце тела. Это яркий пример эволюционной конвергенции с современными группами, такими как мечехвосты, мокрицы и насекомые, которые разделяют группу сегментов, несущих органы дыхания на задней части тела.

Исследователи также обнаружили, что "морской мотылек" с зубастой круглой челюстью плавал по океану, используя плавательные лоскуты по бокам. Это немного напоминает полет, что и заставило ученых прозвать новый вид "морским мотыльком". Это название затем пошло на шаг дальше, чтобы вдохновить его научное название, Mosura fentoni, в подходящем отсылке к вымышленному японскому кайдзю, известному как Mothra, который появляется в "Годзилле".

Несмотря на то, что вид похож на мотылька, он лишь отдаленно связан с членистоногими. Наряду с пауками, крабами и многоножками, Mosura находилась в гораздо более глубокой ветви эволюционного древа членистоногих.

Отметим, что радиодонты были первой группой членистоногих, которая разветвилась на эволюционном древе, поэтому они дают ключевое представление о предковых чертах для всей группы.

Ранее Фокус писал о том, что древние океаны Земли могли быть красными и фиолетовыми, но стали зелеными.