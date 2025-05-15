Дивак зі стародавнього океану: відкрито "морського метелика" з трьома очима віком 506 млн років (відео)

Як і всі диваки кембрійського періоду, цей "морський метелик" був справді унікальним — науковці виявили скам'янілість стародавнього триокого хижака, який полював у давніх земних океанах.

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Про це пише IFLScience.

Скам'янілість невідомого раніше виду була виявлена палеонтологами в Музеї Манітоби та Королівському музеї Онтаріо в сланцях Берджесс у Канаді й виправдовує репутацію місця, де знаходяться скам'янілості, що неймовірно добре збереглися. Першовідкривачі описали новий вид як "морський метелик", який є різновидом радіодонта, що мав особливість, яка не зустрічається в жодного іншого представника групи.

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Дуже особливий морський метелик

За словами співавтора дослідження Жан-Бернара Карона, куратора палеонтології безхребетних, далеко не всі викопні місця на планеті пропонують такий рівень розуміння м'якої внутрішньої анатомії. Нова скам'янілість демонструє безпрецедентні рівні збереження: вчені виявили пучки нервів в очах, які були залучені в обробці зображень, як у сучасних членистоногих.

Відомо, що радіодонти — група тварин, що жили в кембрії. Як стовбурова група членистоногих, вони мали відповідні химерні форми з божевільною морфологією очей і більш звивистими частинами, ніж можна було б уявити. Однак новий зразок був дійсно унікальним.

Новий вид був названий Mosura fentoni, а його розмір не перевищував розміру вказівного пальця людини. У кембрійський період представники цього виду нишпорили в океані в пошуках здобичі, скануючи океан трьома очима — але навіть це не найголовніша особливість "морського метелика".

Науковці виявили, що в нього також була схожа на черевце ділянка тіла, що складалася з кількох сегментів ззаду, чого вчені ніколи не спостерігали раніше в радіодонтів. Однак відомо, що подібні структури виникали в інших груп тварин.

Унікальна будова

За словами керівника дослідження, куратора палеонтології та геології в Музеї Манітоби Джо Мойсюка, мосура має 16 щільно упакованих сегментів, що вистелені зябрами на задньому кінці тіла. Це яскравий приклад еволюційної конвергенції з сучасними групами, такими як мечохвости, мокриці та комахи, які поділяють групу сегментів, що несуть органи дихання на задній частині тіла.

Дослідники також виявили, що "морський метелик" із зубастою круглою щелепою плавав океаном, використовуючи плавальні клапті з боків. Це трохи нагадує політ, що і змусило вчених прозвати новий вид "морським метеликом". Ця назва потім пішла на крок далі, щоб надихнути його наукову назву, Mosura fentoni, у доречному відсиланні до вигаданого японського кайдзю, відомого як Mothra, що з'являється в "Годзіллі".

Попри те, що вид схожий на метелика, він лише віддалено пов'язаний з членистоногими. Поряд із павуками, крабами та багатоніжками, Mosura перебувала в набагато глибшій гілці еволюційного древа членистоногих.

Зазначимо, що радіодонти були першою групою членистоногих, що розгалузилася на еволюційному дереві, тож вони дають ключове уявлення про предкові риси для всієї групи.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні океани Землі могли бути червоними і фіолетовими, але стали зеленими.