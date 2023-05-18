Чудовисько з глибин океану. Вчені знайшли скам'янілості древнього морського хижака із зубами "викрутками"

Дослідники досі спантеличені, адже таких дивних зубів вони досі не зустрічали.

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Давній океан під час пізнього крейдового періоду навряд чи можна назвати безпечним місцем. У період між 66 і 100 мільйонами років тому океан розсікали справжні морські чудовиська, і не останніми з них були величезні, можливо, отруйні ящірки розміром з автобус, відомі як мозазаври, пише Gizmodo.

Дослідники вважають, що морські рептилії вимерли внаслідок тієї ж катастрофічної події, яка занапастила динозаврів. Насправді морські рептилії являли собою велику групу тварин, яка широко розселилася по великих морях і океанах нашої планети й домінувала як найвищі морські хижаки.

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Вчені зазначають, що зразки цих древніх морських хижаків були виявлені у відкладеннях по обидва боки Атлантичного океану, а також у районах Середземномор'я, які були затоплені доісторичним океаном Тетіс. Виходячи з того, що було знайдено, дослідники вважають, що лускаті вельми відрізнялися розмірами, формою, рідкістю та за низкою інших характеристик.

Тепер дослідники вважають, що їм вдалося відкрити новий вид мозазаврів, які, мабуть, були вкрай незвичайними. Під час дослідження палеонтологи виявили часткову щелепу із двома зубами в басейні Улад-Адун у Марокко. Тоді вчені стверджували, що фрагменти не схожі ні на що, що вони бачили раніше.

Скам'янілий фрагмент щелепи S. mysteriosus показує чотири отвори дома зубів Фото: череп талассотитана

За словами провідного автора дослідження, палеонтолога та біолога-еволюціоніста з Університету Бата у Сполученому Королівстві Ніка Лонгріча, вони з колегами виявили, що на поверхні зуба розташовувалась серія помітних, гострих та зазубрених гребенів — такого дослідники раніше не зустрічали. Вчені відзначають, що на інших зразках зубів мозазаврів також зустрічалися гребені, проте вони були значно меншими й не були схожими на ті, що дослідники виявили тут.

За словами Лонгріча, зуби на нещодавно виявленій щелепі не були схожі на жодну відому рептилію і навіть на жодну хребетну тварину, відому науці. Дослідники зазначають, що зуби виглядають як "кінчик хрестоподібної викрутки" або "шестигранний ключ". Тепер дослідники вважають, що виявлена ними щелепа належала зовсім новому виду та роду неописаних раніше мозазаврів.

У Stelladens mysteriosus були дивні зуби з гребенями, схожими на кінчик хрестової викрутки Фото: череп талассотитана

Дослідники назвали новий вид доісторичної рептилії на честь її відмінних рис Stelledens mysteriosus, від латинських слів "зірка", "зуб" та "загадка". Вчені вважають, що назва має продемонструвати те, як мало сьогодні дослідники знають про цю загадкову доісторичну морську ящірку.

Зазначимо, що, як правило, морфологія зубів може багато розповісти про те, чим харчувалася тварина. Однак у цьому випадку дослідникам просто нема з чим порівняти зуби доісторичної морської ящірки, а тому вони не знають яку нішу хижак займав у стародавньому океані. За словами Лонгріча, окрім відверто дивної форми, зуби морського хижака також були маленькими та короткими, а також мали явні сліди зношування на кінчиках. Дослідники припускають, що це може свідчити про те, що він харчувався дрібним броньованою здобиччю, наприклад, амонітами, ракоподібними та кістковими рибами, проте довести це важко.

Крім того, вчені досліджували щелепу і змогли встановити, що для мозазавра цей вид був відносно дрібним — близько 5 метрів завдовжки. Однак це все ще замало, щоб пролити світло на те, як стародавній хижак жив і розтинав доісторичний океан.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані знайдено новий підвид дельфінів, який все ще розвивається.