Опасные грибы "захватят" планету к концу столетия: в зоне риска миллионы людей

Исследователи предупреждают, что более жаркий климат Земли может спровоцировать широкое распространение опасных грибов по всей планете. Уже через 15 лет риску заражения могут подвергнуться более 10 миллионов человек.

Об этом пишет Science Alert.

Годами исследователи предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. В результате мир столкнется с невероятными волнами жары и засухи и теперь ученые считают, что более жаркий климат может способствовать распространению опасных грибов.

Опасные грибы захватят мир

В основе видеоигры и сериала The Last of Us лежит грибок, который эволюционирует из-за изменения климата, заражая целые слои населения, превращая людей в зомби-убийц. Теперь ученые предупреждают, что по крайней мере часть этой истории пугающе правдива.

В новом исследовании ученые предупредили о возможном опасном распространении грибков рода Aspergillus — этому способствует изменение климата и более высокие температуры. К счастью, эти виды грибов не способны превратить людей в зомби, однако они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также могут вызвать смертельные случаи среди людей, растений и животных.

По словам соавтора исследования, миколога-эколога Нормана ван Рейна из Манчестерского университета, они с коллегами показали три вида, которые распространятся дальше на север с настоящего момента до 2100 года, а именно:

Aspergillus fumigatus;

Aspergillus flavus;

Aspergillus niger.

Отметим, что выводы ученых были основаны на существующих средах обитания и климатических моделях, предсказывающих потепление планеты. Данные указывают, что изменения факторов окружающей среды, таких как влажность и экстремальные погодные явления, изменят среду обитания и будут способствовать адаптации и распространению грибков.

Сценарии распространения грибов на Земле

Грибы относительно мало изучены в сравнении с вирусами и паразитами, однако результаты нового исследования показывают, что грибковые патогены, вероятно, повлияют на большинство регионов планеты в будущем.

Данные указывают, что при сценарии сурового климата распространение A. fumigatus в Европе может увеличиться на невероятные 77,5% всего за 15 лет — это подвергнет риску заражения еще 9 миллионов лет. Для A. flavus, который предпочитает более жаркие регионы, распространение может составить до 16% в Европе — в зоне риска окажется еще около 1 миллиона человек. Для A. niger данные показали более стабильную картину в течение следующих десятилетий.

Поскольку грибки распространяются в регионах, в которых ранее наблюдался более холодный климат, они также, вероятно, будут вытеснены из регионов, где становится слишком жарко. К счастью, количество людей, подверженных воздействию этих типов грибков, сократится к 2100 году, как показывает исследование.

Что беспокоит ученых

И все же, ученые выражают обеспокоенность по поводу распространения на новые территории, что увеличит количество уязвимых людей, особенно с ослабленной иммунной системой. Существует вероятность, что мы также увидим больше инфекций у здоровых людей, поскольку виды адаптируются.

По словам авторов исследования, людям, вероятно, стоит беспокоиться о распространении не только человеческих инфекций. В зоне риска также может оказаться урожай, растения и животные.

Другим важным фактором является обратная сторона этих грибов: преимущества, которые они приносят экосистемам, включая переработку углерода и питательных веществ. Все это необходимо учитывать при оценке сдвигов, вызванных изменением климата.

