Небезпечні гриби "захоплять" планету до кінця століття: у зоні ризику мільйони людей

Дослідники попереджають, що спекотніший клімат Землі може спровокувати широке поширення небезпечних грибів по всій планеті. Уже через 15 років ризику зараження можуть зазнати понад 10 мільйонів людей.

Related video

Про це пише Science Alert.

Роками дослідники попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. У результаті світ зіткнеться з неймовірними хвилями спеки та посухи, і тепер учені вважають, що спекотніший клімат може сприяти поширенню небезпечних грибів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Небезпечні гриби захоплять світ

В основі відеогри та серіалу The Last of Us лежить грибок, який еволюціонує через зміни клімату, заражаючи цілі верстви населення, перетворюючи людей на зомбі-вбивць. Тепер учені попереджають, що принаймні частина цієї історії лячно правдива.

У новому дослідженні вчені попередили про можливе небезпечне поширення грибків роду Aspergillus — цьому сприяє зміна клімату та вищі температури. На щастя, ці види грибів не здатні перетворити людей на зомбі, проте вони можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, а також можуть спричинити смертельні випадки серед людей, рослин і тварин.

За словами співавтора дослідження, міколога-еколога Нормана ван Рейна з Манчестерського університету, вони з колегами показали три види, які поширяться далі на північ від теперішнього моменту до 2100 року, а саме:

Aspergillus fumigatus;

Aspergillus flavus;

Aspergillus niger.

Зазначимо, що висновки вчених ґрунтувалися на наявних середовищах проживання і кліматичних моделях, що передбачають потепління планети. Дані вказують, що зміни чинників довкілля, як-от вологість і екстремальні погодні явища, змінять середовище проживання і сприятимуть адаптації та поширенню грибків.

Сценарії поширення грибів на Землі

Гриби відносно мало вивчені порівняно з вірусами й паразитами, проте результати нового дослідження показують, що грибкові патогени, ймовірно, вплинуть на більшість регіонів планети в майбутньому.

Дані вказують, що за сценарію суворого клімату поширення A. fumigatus у Європі може збільшитися на неймовірні 77,5% всього за 15 років — це піддасть ризику зараження ще 9 мільйонів років. Для A. flavus, який віддає перевагу спекотнішим регіонам, поширення може становити до 16% у Європі — у зоні ризику опиниться ще близько 1 мільйона осіб. Для A. niger дані показали більш стабільну картину протягом наступних десятиліть.

Оскільки грибки поширюються в регіонах, у яких раніше спостерігався холодніший клімат, вони також, імовірно, будуть витіснені з регіонів, де стає занадто спекотно. На щастя, кількість людей, схильних до впливу цих типів грибків, скоротиться до 2100 року, як показує дослідження.

Що турбує вчених

І все ж, вчені висловлюють занепокоєння з приводу поширення на нові території, що збільшить кількість вразливих людей, особливо з ослабленою імунною системою. Існує ймовірність, що ми також побачимо більше інфекцій у здорових людей, оскільки види адаптуються.

За словами авторів дослідження, людям, ймовірно, варто турбуватися про поширення не тільки людських інфекцій. У зоні ризику також може опинитися врожай, рослини та тварини.

Іншим важливим фактором є зворотний бік цих грибів: переваги, які вони приносять екосистемам, включно з переробкою вуглецю та поживних речовин. Усе це необхідно враховувати при оцінці зрушень, спричинених зміною клімату.

Раніше Фокус писав про те, що в стратосфері Землі знайдено небезпечні патогенні спори: як їм вдалося забратися так високо.