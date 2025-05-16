Сокровищница на миллиарды долларов: найден крупнейший в мире источник меди, золота и серебра

На границе двух южноамериканских стран была обнаружена целая сокровищница драгоценных металлов, которую исследователи описали как «один из крупнейших в мире ресурсов меди, золота и серебра». Если драгоценные металлы удастся извлечь, они могут стоить миллиарды долларов.

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Об этом пишет IFLScience.

Новое исследование предполагает, что минеральный ресурс Викунья в провинции Сан-Хуан в Аргентине и регионе Атакама в Чили содержит до 13 миллионов тонн меди, 907 000 килограммов золота и 18,6 миллиона килограммов серебра.

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Крупнейший источник меди, золота и серебра

Минеральный ресурс Викунья контролируется горнодобывающими гигантами Lundin Mining и BHP и охватывает два основных месторождения:

Фило-дель-Соль;

Хосемария.

Он также входит в десятку лучших мест добычи меди. Впрочем, исследователи считают, что он также является одним из крупнейших в мире месторождений золота и серебра. Последние результаты показывают, что этот регион Южной Америки может быть еще более богат ресурсами, чем считалось ранее.

Теперь исследователи считают, что Фило-дель-Соль и район Викунья готовы превратиться в месторождение мирового класса, которое будет поддерживать горнодобывающий комплекс мирового уровня.

Месторождение драгоценных металлов

Золото — ценный металл не только из-за его использования в ювелирных изделиях, модных украшениях и денежных системах. Золото также служит основным материалом, используемым в компьютерах, коммуникационном оборудовании, космических кораблях, двигателях реактивных самолетов и другом технологическом оборудовании.

Эксперты не раскрывают, о каких суммах идет речь, однако исследователи предполагают, что речь может идти о миллиардах долларов.

Поперечный разрез месторождения Фило-дель-Соль: выделение высокосортного керна и неглубокой приповерхностной зоны высокосортного оксида Фото: Lundin Mining

Как золото, серебро и медь появляются на Земле

Такие востребованные металлы, как серебро, золото и медь, являются продуктом древних геологических процессов Земли. Миллионы лет назад в зонах столкновения тектонических плит друг с другом расплавленная порода поднималась вверх и циркулировала перегретые жидкости через трещины в земной коре.

Эти жидкости богаты растворенными минералами, хранящимися в недрах планеты, и медленно охлаждались, проходя через трещины и разломы, оставляя после себя жилы драгоценных металлов. В течение тысячелетий эти отложения перемещались под воздействием эрозии и движения воды, где они оседают на морском дне и поймах, фактически образуя месторождения.

Для добычи металлов из глубины Земли требуются сети дорог, обширная инфраструктура и изменение ритма отдаленных ландшафтов на гул тяжелой техники. Однако ученые опасаются, что в погоне за богатствами недр Земли люди могут разрушить саму среду, которая сделала возможным их создание.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден неиспользованный запас чистой энергии: людям хватит на 170 000 лет.