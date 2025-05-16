Скарбниця на мільярди доларів: знайдено найбільше у світі джерело міді, золота і срібла

На кордоні двох південноамериканських країн було виявлено цілу скарбницю дорогоцінних металів, яку дослідники описали як "один з найбільших у світі ресурсів міді, золота і срібла". Якщо дорогоцінні метали вдасться витягти, вони можуть коштувати мільярди доларів.

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Про це пише IFLScience.

Нове дослідження припускає, що мінеральний ресурс Вікунья в провінції Сан-Хуан в Аргентині та регіоні Атакама в Чилі містить до 13 мільйонів тонн міді, 907 000 кілограмів золота і 18,6 мільйона кілограмів срібла.

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Найбільше джерело міді, золота і срібла

Мінеральний ресурс Вікунья контролюється гірничодобувними гігантами Lundin Mining і BHP і охоплює два основних родовища:

Філо-дель-Соль;

Хосемарія.

Він також входить до десятки найкращих місць видобутку міді. Утім, дослідники вважають, що він також є одним із найбільших у світі родовищ золота та срібла. Останні результати показують, що цей регіон Південної Америки може бути ще багатшим на ресурси, ніж вважалося раніше.

Тепер дослідники вважають, що Філо-дель-Соль і район Вікунья готові перетворитися на родовище світового класу, яке підтримуватиме гірничодобувний комплекс світового рівня.

Родовище дорогоцінних металів

Золото — цінний метал не тільки через його використання в ювелірних виробах, модних прикрасах і грошових системах. Золото також слугує основним матеріалом, що використовується в комп'ютерах, комунікаційному обладнанні, космічних кораблях, двигунах реактивних літаків та іншому технологічному обладнанні.

Експерти не розкривають, про які суми йдеться, однак дослідники припускають, що може йтися про мільярди доларів.

Поперечний розріз родовища Філо-дель-Соль: виділення високосортного керна та неглибокої приповерхневої зони високосортного оксиду Фото: Lundin Mining

Як золото, срібло і мідь з'являються на Землі

Такі важливі метали, як срібло, золото і мідь, є продуктом давніх геологічних процесів Землі. Мільйони років тому в зонах зіткнення тектонічних плит одна з одною розплавлена порода підіймалася вгору і циркулювала перегріті рідини через тріщини в земній корі.

Ці рідини багаті розчиненими мінералами, що зберігаються в надрах планети, і повільно охолоджувалися, проходячи через тріщини та розломи, залишаючи після себе жили дорогоцінних металів. Протягом тисячоліть ці відкладення переміщалися під впливом ерозії та руху води, де вони осідають на морському дні та заплавах, фактично утворюючи родовища.

Для видобутку металів із глибини Землі потрібні мережі доріг, велика інфраструктура і зміна ритму віддалених ландшафтів на гул важкої техніки. Однак учені побоюються, що в гонитві за багатствами надр Землі люди можуть зруйнувати саме середовище, яке уможливило їхнє створення.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено невикористаний запас чистої енергії: людям вистачить на 170 000 років.