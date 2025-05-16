Физики рассчитали, как нарезать лук без единой слезинки: все оказалось очень просто

Физики нашли решение извечной проблемы со слезами, которые появляются в процессе нарезки лука. Это решение оказалось на удивление простым.

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Об этом сообщает New Scientist.

По словам ученых, когда лук начинают разрезать, он выбрасывает в воздух смесь соединений, богаты серой. Одним из таких соединений является син-пропанетиал S-оксид – химическое вещество, которое активирует нервы в глазах, ответственных за выработку слез.

Сонгхван Юнг из Корнеллского университета в Итаке со своей командой использовали высокоскоростную камеру для того, чтобы проанализировать брызги, которые образуются при нарезании лучка. В эксперименте использовались лезвия разной толщины, а также нарезка происходила с разной скоростью.

С помощью небольшой гильотины, оборудованной тонким лезвием, команда ученых нарезала четверть луковицы, покрытой черной аэрозольной краской, чтобы лучше видеть деформацию луковицы и распыление частиц. Также был использован электронный микроскоп для измерения ширины кончика лезвия, которая варьировалась от 5 до 200 миллиметров. Скорость же нарезки варьировалась от 0,4 до 2 метров в секунду.

Эксперимент показал, что острые лезвия производили меньше капель, сила распыления которых была меньше. Когда же лук пытались нарезать тупым ножом, лезвие изгибало кожуру лука и создавало давление внутри. Тогда кожица лука разрывалась, в результате чего некоторые аэрозольные частицы ускорялись до 40 метров в секунду. Далее большие капли распадались на более мелкие, что еще больше ухудшало ситуацию.

По словам ученых, тупой нож производил в 40 раз больше капель, чем острый. Также удалось выяснить, что нарезка лука на самой высокой скорости производила в 4 раза больше частиц, чем самая медленная.

Таким образом, острые ножи и медленная нарезка должна спасти ваши глаза от слез. Это будет гарантировать, что в глаза попадет меньше раздражающих химических соединений.

“Мы нарезаем что-то каждый день, но для того, чтобы действительно понять этот процесс, необходимо опуститься до масштаба атомов”, - говорит Энн Джуэл из Манчестерского университета, Великобритания.

Напомним, эксперт рассказала, почему лук быстро портится и как этого избежать. Запрятанный в ящик холодильника, лук порой кажется нам безопасным и защищенным, но то, что начинается как акт его сохранения, часто приводит к разочарованию: мягкая кожица и едкий привкус ранней гнили. Эксперты рассказали, в чем причина такого итога.