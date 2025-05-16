Фізики розрахували, як нарізати цибулю без жодної сльозинки: все виявилося дуже просто

Фізики знайшли рішення одвічної проблеми зі сльозами, які з'являються в процесі нарізання цибулі. Це рішення виявилося напрочуд простим.

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Про це повідомляє New Scientist.

За словами вчених, коли цибулю починають розрізати, вона викидає в повітря суміш сполук, багатих на сірку. Однією з таких сполук є сін-пропанетіал S-оксид — хімічна речовина, що активує нерви в очах, відповідальних за вироблення сліз.

Сонгхван Юнг з Корнельського університету в Ітаці зі своєю командою використовували високошвидкісну камеру для того, щоб проаналізувати бризки, які утворюються під час нарізання цибульки. В експерименті використовувалися леза різної товщини, а також нарізка відбувалася з різною швидкістю.

За допомогою невеликої гільйотини, обладнаної тонким лезом, команда вчених нарізала чверть цибулини, вкритої чорною аерозольною фарбою, щоб краще бачити деформацію цибулини і розпилення частинок. Також було використано електронний мікроскоп для вимірювання ширини кінчика леза, яка варіювалася від 5 до 200 міліметрів. Швидкість же нарізки варіювалася від 0,4 до 2 метрів на секунду.

Експеримент показав, що гострі леза виробляли менше крапель, сила розпилення яких була меншою. Коли ж цибулю намагалися нарізати тупим ножем, лезо згинало шкірку цибулі та створювало тиск усередині. Тоді шкірка цибулі розривалася, внаслідок чого деякі аерозольні частинки прискорювалися до 40 метрів на секунду. Далі великі краплі розпадалися на дрібніші, що ще більше погіршувало ситуацію.

За словами вчених, тупий ніж виробляв у 40 разів більше крапель, ніж гострий. Також вдалося з'ясувати, що нарізка цибулі на найвищій швидкості виробляла в 4 рази більше частинок, ніж найповільніша.

Таким чином, гострі ножі та повільне нарізання мають врятувати ваші очі від сліз. Це гарантуватиме, що в очі потрапить менше подразнювальних хімічних сполук.

"Ми нарізаємо щось щодня, але для того, щоб справді зрозуміти цей процес, необхідно опуститися до масштабу атомів", — каже Енн Джуел з Манчестерського університету, Велика Британія.

Нагадаємо, експерт розповіла, чому цибуля швидко псується і як цього уникнути. Захована в шухляду холодильника, цибуля часом здається нам безпечною і захищеною, але те, що починається як акт її збереження, часто призводить до розчарування: м'яка шкірка і їдкий присмак ранньої гнилі. Експерти розповіли, у чому причина такого результату.