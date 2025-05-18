Сколько звезд взрывается во Вселенной каждую секунду: больше, чем можно представить

Расчеты ученых показывают, что каждую секунду во Вселенной происходит большое количество взрывов сверхновых, но диапазон количества взрывов очень широк и это зависит от некоторых факторов.

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Об этом пишет IFLScience.

Сверхновые представляют собой один из самых мощных и ярких взрывов во Вселенной. Чаще всего сверхновыми называют конец жизни массивных звезд, хотя они бывают разных типов и связаны также со взаимодействием звезд белых карликов с обычными звездами. Обычные сверхновые – это взрыв, который приводит к смерти массивной звезды, которая минимум в 8 раз больше Солнца.

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Во время взрыва сверхновой звезда сбрасывает свою внешнюю оболочку и остается лишь ее сжатое гравитацией ядро, которое приставляет собой нейтронную звезду. Иногда на месте ядра возникает черная дыра. Сверхновые возникают, когда звезды уже не могут поддерживать термоядерный синтез водорода в своих ядрах. Во время взрыва выделяется столько же энергии, сколько Солнце может создать за миллиарды лет. При этом во время взрыва сверхновой создаются многие тяжелые химические элементы, такие как золото, серебро и уран.

Расчеты ученых показывают, что в среднем во Вселенной каждую секунду взрывается 130 сверхновых, но диапазон количества этих взрывов колеблется от 13 до 1270. Это больше, чем вы могли бы подумать, учитывая то, что сверхновые – это редкое явление.

Чтобы получить это число, нужны два значения. Скорость взрывов сверхновых на галактику за столетие и количество галактик во Вселенной. Но оценка этих двух параметров сложнее, чем можно подумать.

Начнем с количества галактик в видимой Вселенной, которая охватывает примерно 93 миллиарда световых лет. Напоминаем, что световой год – это примерно 9,5 триллионов километров. Даже с лучшими суперкомпьютерами и телескопами невозможно сосчитать все галактики, но примерную оценку все же можно получить.

Сверхновые представляют собой один из самых мощных и ярких взрывов во Вселенной Фото: ESA/Hubble & NASA

Можно оценить количество галактик на основе наблюдений в определенных направлениях неба, а затем экстраполировать их на всю Вселенную. Последнее число, немного спорное утверждение, основанное на этом методе, заключается в том, что во Вселенной 2 триллиона галактик. Спорным это утверждение является потому что, если это так, эти галактики не излучают достаточно света. Наблюдения за космосом показали, что Вселенная слишком темная для 2 триллионов галактик, и этот свет излучают лишь примерно 200 миллиардов галактик.

Теперь нужно посмотреть на частоту взрывов сверхновых. Несколько оценок были сосредоточены на сверхновых в Млечном Пути, некоторые использовали количество определенных радиоактивных химических элементов другие галактики и даже нейтрино, крошечные нейтральные частицы, которые почти не взаимодействуют с материей, но создаются сверхновыми. Ученые в целом согласны, что в нашей галактике возникает примерно 1 или 2 сверхновых за 100 лет.

Но является ли наша галактика Млечный Путь репрезентативной? Нет, при определенных параметрах, которые могут играть роль в формировании звезд, а затем в частоте взрывов сверхновых в нашей галактике. Более консервативные оценки говорят о частоте сверхновых, составляющей примерно одну десятую от того, что было оценено для Млечного Пути.

Если в средней галактике происходит две сверхновые за тысячелетие, а во Вселенной не более 200 миллиардов галактик, то каждую секунду примерно 13 звезд взрываются сверхновыми. Если Млечный Путь можно взять за основу для оценки количества сверхновых, а во Вселенной существует 2 триллиона галактик, что получается, что каждую секунду взрывается примерно 1270 звезд.

Сверхновые имеют важнейшее значение для Вселенной, ведь они заполняют космос химическими элементами тяжелее водорода и гелия. Таим образом они предоставляют сырье для создания новых звезд и планет.

Как уже писал Фокус, с помощью нового ядерного двигателя полет на Марс можно сократить в 6 раз. Будущие космические корабли с астронавтами смогут долететь на Марс всего за 45 дней, вместо 7-8 месяцев с помощью существующих технологий. В этом может помочь новый ядерный электрический двигатель.