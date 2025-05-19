Найдена домашняя птица, яйца которой не интересуют людей: что с ними не так

Яйца являются основным продуктом во многих культурах и диетах, однако далеко не все домашние птицы интересуют людей в качестве источника яиц. Например, люди не едят яйца индеек и на то есть веская причина — ученые назвали ее.

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Об этом пишет IFLScience.

Мясо индейки часто оказывается на наших тарелках, как и мясо многих других одомашненных птиц, классифицируемых как домашняя птица. Люди полагаются на этих животных для получения целого ряда продуктов, но чаще всего еды. Яйца также являются основным продуктом во многих диетах, однако нас интересуют яйца далеко не всех домашних птиц. Но почему?

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Одним из ярких примеров являются индейки. В дикой природе эти птицы строят себе гнезда на земле, где-нибудь в укрытии в лесу. Затем у них начинается двухнедельное окно яйцекладки, в течение которого яйцо может выскакивать каждые 24-32 часа, что обычно приводит к кладке из 9-13 яиц. Для птиц этот процесс невероятно важен, однако для фермеров, выращивающих птиц, этого просто недостаточно, чтобы собирать и продавать яйца индеек.

Почему люди не едят яйца индейки

Согласно статистике, только в США около 2500 ферм по разведению индеек: это много птиц, а значит и много яиц, которые, все же, не выходят на рынок. Фермеры отмечают, что они попросту не стоят затраченных условий.

Для сравнения, здоровые куры могут откладывать яйца почти ежедневно, из-за чего 32-часовой оборот индейки попросту кажется "ничтожным". Более того, индейке требуется семь месяцев, чтобы созреть до возраста откладывания яиц, в сравнении с пятимесячным периодом ожидания курицы.

Кроме того, содержание индейки недешево: для этого требуется дополнительное пространство и еда. Фермеры также отмечают, что сбор и продажа яиц индейки также невыгодны и с финансовой стороны.

Яйца индейки можно есть, однако люди не делают этого массово Фото: Shutterstock

Можно ли есть яйца индейки

Несмотря на то, что яйца индейки массово не продаются, фермеры, выращивающие эту домашнюю птицу могут употреблять яйца индейки в пищу. Согласно их словам, яйца индейки на вкус похожи на куриные, однако немного большего размера, с более жесткой скорлупой и толстой мембраной.

Самое странное яйцо птицы

По словам старшего научного сотрудника Института полярных исследований Скотта при Кембриджском университете Роберта Хэдленда, самыми странными яйцами птиц считаются яйца пингвинов. Они имеют немного рыбный вкус, так как криль составляет основную часть рациона.

Исследователи отмечают, что из пингвиньих яиц легко можно приготовить безе, однако вареные яйца пингвинов — весьма странные. Сварите куриное яйцо, и вы получите этот удовлетворяющий белый овал, но сварите яйцо пингвина, и вы увидите призрачный шар, частично скрывающий оранжевый шарик.

Ученые отмечают, что столь необычный внешний вид яиц сводится к соотношению гликопротеинов, которые они содержат. В то время как куриные яйца богаты в основном овальбумином, яйца пингвинов содержат 25% пенальбумина, что помогает им выживать при низких температурах региона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, что появилось первым: курица или яйцо.