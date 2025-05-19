Знайдена домашня птиця, яйця якої не цікавлять людей: що з ними не так

Яйця є основним продуктом у багатьох культурах і дієтах, проте далеко не всі домашні птахи цікавлять людей як джерело яєць. Наприклад, люди не їдять яйця індиків і на те є вагома причина — вчені назвали її.

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Про це пише IFLScience.

М'ясо індички часто опиняється на наших тарілках, як і м'ясо багатьох інших одомашнених птахів, що класифікуються як домашня птиця. Люди покладаються на цих тварин для отримання цілої низки продуктів, але найчастіше їжі. Яйця також є основним продуктом у багатьох дієтах, проте нас цікавлять яйця далеко не всіх домашніх птахів. Але чому?

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Одним із яскравих прикладів є індички. У дикій природі ці птахи будують собі гнізда на землі, десь в укритті в лісі. Потім у них починається двотижневе вікно яйцекладки, протягом якого яйце може вискакувати кожні 24-32 години, що зазвичай призводить до кладки з 9-13 яєць. Для птахів цей процес неймовірно важливий, проте для фермерів, які вирощують птахів, цього просто недостатньо, щоб збирати й продавати яйця індичок.

Чому люди не їдять яйця індички

Згідно зі статистикою, тільки в США близько 2500 ферм із розведення індичок: це багато птахів, а отже, і багато яєць, які все ж не виходять на ринок. Фермери зазначають, що вони просто не варті витрачених умов.

Для порівняння, здорові кури можуть відкладати яйця майже щодня, через що 32-годинний оборот індички просто здається "нікчемним". Ба більше, індичці потрібно сім місяців, щоб дозріти до віку відкладання яєць, порівняно з п'ятимісячним періодом очікування курки.

Крім того, утримання індички недешеве: для цього потрібен додатковий простір і їжа. Фермери також зазначають, що збір і продаж яєць індички також невигідні та з фінансового боку.

Яйця індички можна їсти, проте люди не роблять цього масово Фото: Shutterstock

Чи можна їсти яйця індички

Попри те, що яйця індички масово не продаються, фермери, які вирощують цю свійську птицю можуть вживати яйця індички в їжу. Згідно з їхніми словами, яйця індички на смак схожі на курячі, проте трохи більшого розміру, з більш жорсткою шкаралупою і товстою мембраною.

Найдивніше яйце птаха

За словами старшого наукового співробітника Інституту полярних досліджень Скотта при Кембридзькому університеті Роберта Хедленда, найдивнішими яйцями птахів вважаються яйця пінгвінів. Вони мають трохи рибний смак, оскільки криль становить основну частину раціону.

Дослідники зазначають, що з пінгвіних яєць легко можна приготувати безе, проте варені яйця пінгвінів — вельми дивні. Зваріть куряче яйце, і ви отримаєте цей білий овал, що задовольняє, але зваріть яйце пінгвіна, і ви побачите примарну кулю, що частково приховує помаранчеву кульку.

Вчені відзначають, що такий незвичайний зовнішній вигляд яєць зводиться до співвідношення глікопротеїнів, які вони містять. У той час як курячі яйця багаті здебільшого на овальбумін, яйця пінгвінів містять 25% пенальбуміну, що допомагає їм виживати за низьких температур регіону.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, що з'явилося першим: курка чи яйце.