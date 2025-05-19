Один из самых популярных напитков в мире питает рак: что показало исследование

Новое исследование раскрыло неожиданную роль таурина – питательного вещества, вырабатываемого человеческим организмом. Он также содержится в мясе, рыбе и энергетических напитках.

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Об этом сообщает SciTechDaily.

Ученые выяснили, что таурин играет ключевую роль в регуляции некоторых видов рака, таких как агрессивные формы лейкемии.

В рамках эксперимента ученые из Института рака Уилмота при Университете Рочестера остановили рост лейкемии в раковых клетках мышей, а также людей. Это удалось сделать с помощью передовых генетических инструментов, которые заблокировали проникновение таурина в лейкозные клетки. Таким образом был отрезан основной ресурс, необходимый раку для выживания.

Эксперты говорят, что таурин обычно содержится в энергетических напитках, пищевых спортивных добавках и некоторых протеиновых порошках. Также таурин встречается в мясе, рыбе и яйцах.

Исследование под руководством Дживиши Баджадж показало, что в организме таурин поставляется не самими раковыми клетками, а близлежащими здоровыми клетками в костном мозге. Именно там появляются и развивают миелоидные раковые клетки, такие как лейкемия.

Лейкозные клетки не могут самостоятельно вырабатывать таурин, но они могут захватывать его из окружающей их среды.

Важное открытие было сделано, когда ученые картировали сложную экосистему костного мозга. Эксперты хотели понять, как окружающая раковые клетки среда поддерживает болезнь, и как ее разрушить, чтобы разработать более эффективные методы лечения.

Авторы исследования говорят, что когда клетки лейкоза потребляют таурин, процесс стимулирует расщепление глюкоза для получения энергии, которая питает рак. По словам авторов, до этого не было известно, что таурин может играть роль, способствующую развитию рака.

Баджадж признается, что это достаточно новая, но горячая область исследований. К примеру, прошлогоднее исследование добавки таурина при раке желудка могут принести пользу, укрепляя иммунитет пациентов.

По словам соавтора исследования и онколог из Уилмота Джейн Лисвельд, ученые еще много предстоит узнать, как функционируют клетки лейкемии.

“Работа доктора Баджаджа показывает, что локальные уровни таурина в костном мозге могут усиливать рост лейкемии, что предполагает осторожность при использовании добавок таурина в высоких дозах”, — сказала Лисвельд.

“Поскольку таурин является распространенным ингредиентом энергетических напитков и часто предоставляется в качестве добавки для смягчения побочных эффектов химиотерапии, наша работа предполагает, что необходимо тщательно рассмотреть преимущества дополнительного таурина у пациентов с лейкемией”, подытожили авторы статьи.

Напомним, в Британии девочка-подросток избавилась от лейкемии. Страдая острым Т-клеточным лимфобластным лейкозом, она не могла лечиться химиотерапией или трансплантацией костного мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.