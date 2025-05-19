Один із найпопулярніших напоїв у світі живить рак: що показало дослідження

Нове дослідження розкрило несподівану роль таурину — поживної речовини, що виробляється людським організмом. Він також міститься в м'ясі, рибі та енергетичних напоях.

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Про це повідомляє SciTechDaily.

Вчені з'ясували, що таурин відіграє ключову роль у регуляції деяких видів раку, таких як агресивні форми лейкемії.

У рамках експерименту вчені з Інституту раку Вілмота при Університеті Рочестера зупинили ріст лейкемії в ракових клітинах мишей, а також людей. Це вдалося зробити за допомогою передових генетичних інструментів, які заблокували проникнення таурину в лейкозні клітини. Таким чином було відрізано основний ресурс, необхідний раку для виживання.

Експерти кажуть, що таурин зазвичай міститься в енергетичних напоях, харчових спортивних добавках і деяких протеїнових порошках. Також таурин зустрічається в м'ясі, рибі та яйцях.

Дослідження під керівництвом Джівіші Баджадж показало, що в організмі таурин постачається не самими раковими клітинами, а прилеглими здоровими клітинами в кістковому мозку. Саме там з'являються і розвивають мієлоїдні ракові клітини, такі як лейкемія.

Лейкозні клітини не можуть самостійно виробляти таурин, але вони можуть захоплювати його з навколишнього середовища.

Важливе відкриття було зроблено, коли вчені картували складну екосистему кісткового мозку. Експерти хотіли зрозуміти, як середовище, що оточує ракові клітини, підтримує хворобу, і як його зруйнувати, щоб розробити більш ефективні методи лікування.

Автори дослідження кажуть, що коли клітини лейкозу споживають таурин, процес стимулює розщеплення глюкози для отримання енергії, яка живить рак. За словами авторів, до цього не було відомо, що таурин може відігравати роль, що сприяє розвитку раку.

Баджадж зізнається, що це досить нова, але гаряча область досліджень. Наприклад, торішнє дослідження добавки таурину при раку шлунка можуть принести користь, зміцнюючи імунітет пацієнтів.

За словами співавтора дослідження та онколога з Вілмота Джейн Лісвельд, вченим ще багато належить дізнатися, як функціонують клітини лейкемії.

"Робота доктора Баджаджа показує, що локальні рівні таурину в кістковому мозку можуть посилювати ріст лейкемії, що передбачає обережність під час використання добавок таурину у високих дозах", — сказала Лісвельд.

"Оскільки таурин є поширеним інгредієнтом енергетичних напоїв і часто надається як добавка для пом'якшення побічних ефектів хіміотерапії, наша робота припускає, що необхідно ретельно розглянути переваги додаткового таурину в пацієнтів із лейкемією", підсумували автори статті.

Нагадаємо, у Британії дівчинка-підліток позбулася лейкемії. Страждаючи на гострий Т-клітинний лімфобластний лейкоз, вона не могла лікуватися хіміотерапією або трансплантацією кісткового мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.