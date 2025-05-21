Заклятый враг Годзиллы на Земле: вертлявый червь выращивает ветви с глазками, чтобы выжить (видео)

Ветвящийся морской червь использует странную репродуктивную стратегию, чтобы выжить в недружелюбной океанической среде: животные живут внутри морских губок и размножаются, отращивая отдельные репродуктивные единицы.

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Об этом говорится в журнале BMC Genomics, пишет Popular Science.

Мировой океан является домом для невероятного количества жизни и некоторые из них весьма удивительны: например, ветвящийся морской червь (Ramisyllis kingghidorahi), использующий весьма особенный репродуктивный стиль.

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Вдохновлен врагом Годзиллы

Этот вид был назван в честь трехглавого врага Годзиллы, Кинга Гидоры, и обитает в морских глубинах Японского моря. Исследователей также впечатляет его необычная стратегия выживания: черви выращивают несколько ветвей внутри губки-хозяина, а затем каждый из этих хвостов может производить отдельные живые репродуктивные единицы, известные как столоны. Эти столоны способны отращивать глаза, однако они не живут слишком долго и отрываются от ветвей, чтобы уплыть для плавания.

Вид был открыт в 2021 году и тех пор ученые пытались понять, как веретенообразное животное способно координировать свое половое размножение с таким количеством столонов на стольких ветвях. Однако теперь ученые полагают, что им, вероятно, все же удалось найти разгадку. Гены, контролирующие формирование глаз, могут быть особенно активны у Ramisyllis, который помогает производить больше столонов.

Тайна "Кинга Гидоры" раскрыта

В новом исследовании ученые проанализировали экспрессию генов в различных областях тела у самцов, самок и молодых особей. В результате им удалось создать полную карту генетической активности, известную как транскрипт.

В результате команде удалось обнаружить четкие закономерности. Различия в активности генов были более выражены между различными областями тела у одного и того же червя, чем между полами. При сравнении самцов и самок столоны имели наиболее отличительные генетические сигнатуры. Это, вероятно, отражает специализированную роль столонов в производстве гамет и метаморфозе.

По словам соавтора исследования, нейробиолога из Автономного университета Мадрида Гильермо Понс-Сегреллеса, они с коллегами были удивлены, обнаружив, что голова червя, ранее считавшаяся местом расположения системы контроля, специфичной для пола, не показала существенных различий, которые ученые ожидали увидеть между самками и самцами.

Команда также изучила, что находится за глазами столонов и обнаружила, что происходит повышение регуляции генов, связанных с развитием глаз. Повышение регуляции — это процесс, при котором гены активируются и производят больше белков, соответствующих функции определенного гена. Эта генетическая регуляция может помочь Ramisyllis развить больше глаз на своих многочисленных столонах.

Также предполагается, что у морских червей может быть частичная дупликация генома — это может объяснить, почему у морских червей столь сложная анатомия и репродуктивная система. Так или иначе, ученые пришли к выводу, что этот вид морских червей оснащен совершенно "уникальным генетическим инструментом".

Ранее Фокус писал о том, что морской червь раскрыл ученым секрет регенерации конечностей.