Заклятий ворог Ґодзілли на Землі: верткий черв'як вирощує гілки з вічками, щоб вижити (відео)

Гіллястий морський черв'як використовує дивну репродуктивну стратегію, щоб вижити в недружньому океанічному середовищі: тварини живуть усередині морських губок і розмножуються, відрощуючи окремі репродуктивні одиниці.

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Про це йдеться в журналі BMC Genomics, пише Popular Science.

Світовий океан є домівкою для неймовірної кількості життя, і деякі з них вельми дивовижні: наприклад, розгалужений морський хро бак (Ramisyllis kingghidorahi), який використовує вельми особливий репродуктивний стиль.

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Натхненний ворогом Ґодзілли

Цей вид був названий на честь триголового ворога Ґодзілли, Кінга Гідори, і мешкає в морських глибинах Японського моря. Дослідників також вражає його незвичайна стратегія виживання: черв'яки вирощують кілька гілок усередині губки-господаря, а потім кожен із цих хвостів може виробляти окремі живі репродуктивні одиниці, відомі як столони. Ці столони здатні відрощувати очі, проте вони не живуть надто довго і відриваються від гілок, щоб поплисти для плавання.

Вид було відкрито 2021 року і відтоді вчені намагалися зрозуміти, як веретеноподібна тварина здатна координувати своє статеве розмноження з такою кількістю столонів на стількох гілках. Однак тепер вчені вважають, що їм, ймовірно, все ж вдалося знайти розгадку. Гени, що контролюють формування очей, можуть бути особливо активні у Ramisyllis, який допомагає виробляти більше столонів.

Таємницю "Кінга Гідори" розкрито

У новому дослідженні вчені проаналізували експресію генів у різних ділянках тіла у самців, самок і молодих особин. У результаті їм вдалося створити повну карту генетичної активності, відому як транскрипт.

У результаті команді вдалося виявити чіткі закономірності. Відмінності в активності генів були більш виражені між різними областями тіла в одного і того ж хробака, ніж між статями. Порівнюючи самців і самок столони мали найбільш відмінні генетичні сигнатури. Це, ймовірно, відображає спеціалізовану роль столонів у виробництві гамет і метаморфозі.

За словами співавтора дослідження, нейробіолога з Автономного університету Мадрида Гільєрмо Понс-Сегреллеса, вони з колегами були здивовані, виявивши, що голова черв'яка, яку раніше вважали місцем розташування системи контролю, специфічної для статі, не показала істотних відмінностей, які вчені очікували побачити між самками та самцями.

Команда також вивчила, що знаходиться за очима столонів і виявила, що відбувається підвищення регуляції генів, пов'язаних із розвитком очей. Підвищення регуляції — це процес, за якого гени активуються і виробляють більше білків, що відповідають функції певного гена. Ця генетична регуляція може допомогти Ramisyllis розвинути більше очей на своїх численних столонах.

Також припускають, що у морських черв'яків може бути часткова дуплікація геному — це може пояснити, чому у морських черв'яків настільки складна анатомія і репродуктивна система. Так чи інакше, вчені дійшли висновку, що цей вид морських черв'яків оснащений абсолютно "унікальним генетичним інструментом".

Раніше Фокус писав про те, що морський черв'як розкрив ученим секрет регенерації кінцівок.